***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokturBildirim İçeriğiEski UnvanVera Venture Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım FonuYeni UnvanNeo Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım FonuUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi02/03/2021AçıklamalarVera Venture Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu olan fon unvanı Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu olarak değişmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916040BIST