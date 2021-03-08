***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
08.03.2021 17:15
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur
Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Vera Venture Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu
Yeni Unvan
Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
02/03/2021
Açıklamalar
Vera Venture Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu olan fon unvanı Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu olarak değişmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916040
BIST
17:041.533
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -8,86
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.527
17:047,6707
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 0,1387
|Açılış
|: 7,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,7087
En Düşük
7,4989
17:049,1184
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 0,1384
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,1537
En Düşük
8,8190
17:04417,19
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 5,91
|Açılış
|: 417,78
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
419,28
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler17:04
|FADE
|11,55
|73.831.476
|% 10,00
|
|TRILC
|12,10
|131.019
|% 10,00
|
|VKFYO
|8,91
|49.407.366
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|1.283.559
|% 10,00
|
|ISATR
|250.459,00
|250.459
|% 10,00
|
|KSTUR
|343,00
|762.206
|% -10,00
|
|EPLAS
|38,40
|6.502.898
|% -9,99
|
|CASA
|159,00
|1.830.374
|% -9,97
|
|MZHLD
|43,00
|451.879
|% -8,55
|
|KENT
|361,00
|4.056.474
|% -7,36
|
|PETKM
|6,16
|1.789.438.376
|% 2,33
|
|GARAN
|9,05
|1.723.027.079
|% -2,16
|
|KRDMD
|7,24
|1.213.883.267
|% -0,82
|
|KOZAL
|131,70
|1.134.598.685
|% 2,17
|
|THYAO
|14,67
|1.111.746.583
|% -0,74
|
|PETKM
|6,16
|1.789.438.376
|% 2,33
|
|EKGYO
|2,39
|653.992.245
|% -2,85
|
|GARAN
|9,05
|1.723.027.079
|% -2,16
|
|HALKB
|5,41
|954.617.464
|% 0,37
|
|KRDMD
|7,24
|1.213.883.267
|% -0,82
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6678
|7,6707
|% 1,84
|
|Euro
|9,1099
|9,1184
|% 1,54
|
|Sterlin
|10,5815
|10,6345
|% 1,76
|
|Frank
|8,1768
|8,2261
|% 1,48
|
|Riyal
|2,0367
|2,0470
|% 1,75
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.694
|1.694
|-4,32
|
|Altın Gr.
|417
|417
|5,44
|
|Cumhuriyet
|2.774
|2.816
|35,00
|
|Tam
|2.761
|2.831
|33,23
|
|Yarım
|1.334
|1.369
|16,08
|
|Çeyrek
|669
|685
|8,04
|
|Gümüş.Ons
|25,21
|25,25
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|0,11
|
|B. Petrol
|68,98
|68,98
|-0,38
|