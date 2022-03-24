***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEski UnvanNeo Portföy KSB Serbest (Döviz) Özel FonYeni UnvanNeo Portföy İkinci Serbest (Döviz) FonuUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi21/03/2022AçıklamalarNeo Portföy KSB Serbest (Döviz) Özel Fon'un ünvanı Kurul'un 08.03.2022 tarih ve 18317 sayılı izni ile Neo Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon olarak değişmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012713BIST