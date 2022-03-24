***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
24.03.2022 17:35
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Neo Portföy KSB Serbest (Döviz) Özel Fon
Yeni Unvan
Neo Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fonu
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
21/03/2022
Açıklamalar
Neo Portföy KSB Serbest (Döviz) Özel Fon'un ünvanı Kurul'un 08.03.2022 tarih ve 18317 sayılı izni ile Neo Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon olarak değişmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012713
BIST
17:222.177
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -6,14
|Açılış
|: 2.187
|
|Önceki Kapanış
|: 2.183
|
2.199
En Düşük
2.176
17:2214,8437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0149
|Açılış
|: 14,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8400
|
14,8712
En Düşük
14,7947
17:2216,3630
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0180
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,4120
En Düşük
16,2775
17:22934,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 6,75
|Açılış
|: 934,68
|
|Önceki Kapanış
|: 927,93
|
936,01
En Düşük
922,81
BIST En Aktif Hisseler17:22
|ULUSE
|70,45
|13.981.178
|% 9,99
|
|ENSRI
|18,63
|65.165.689
|% 9,98
|
|SEYKM
|7,05
|61.155.024
|% 9,98
|
|NIBAS
|10,83
|41.020.618
|% 9,95
|
|MEPET
|2,51
|14.314.242
|% 9,61
|
|PKENT
|232,40
|9.391.516
|% -9,99
|
|GZNMI
|34,52
|114.851.371
|% -9,96
|
|DZGYO
|2,85
|45.097.236
|% -9,81
|
|SANEL
|6,08
|7.498.234
|% -9,25
|
|EMNIS
|19,30
|247.259
|% -8,10
|
|KRDMD
|15,46
|4.147.119.965
|% 0,85
|
|THYAO
|28,06
|1.830.888.901
|% -0,14
|
|EREGL
|33,70
|1.824.430.643
|% 0,60
|
|SISE
|14,34
|1.703.149.882
|% 1,34
|
|GARAN
|12,05
|1.601.707.117
|% -0,99
|
|KRDMD
|15,46
|4.147.119.965
|% 0,85
|
|EKGYO
|2,27
|490.482.434
|% -2,99
|
|YKBNK
|3,92
|741.185.826
|% -2,49
|
|DOHOL
|3,23
|558.315.255
|% -2,42
|
|GARAN
|12,05
|1.601.707.117
|% -0,99
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8365
|14,8437
|% 0,10
|
|Euro
|16,3270
|16,3630
|% 0,11
|
|Sterlin
|19,4816
|19,5793
|% -0,31
|
|Frank
|15,8633
|15,9589
|% -0,14
|
|Riyal
|3,9440
|3,9638
|% -0,02
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.958
|14,37
|
|Altın Gr.
|932
|932
|4,53
|
|Cumhuriyet
|6.184
|6.278
|63,00
|
|Tam
|6.153
|6.307
|60,59
|
|Yarım
|2.974
|3.051
|29,31
|
|Çeyrek
|1.492
|1.525
|14,66
|
|Gümüş.Ons
|25,66
|25,69
|0,57
|
|Gümüş Gr.
|12,23
|12,25
|0,25
|
|B. Petrol
|120
|120
|-2,10
|
Seans Raporu
17:22
daha fazla
-
17:37XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 9 kaybederek (% -0.25 ) 1, 964
-
17:37
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MEPET, NIBAS, ENSRI, SEYKM, ULUSE
-
17:37
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PKENT, GZNMI, DZGYO
-
17:37
YYAPI, MEPET, ALKA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:37
ISYAT, PKENT, GZNMI değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında