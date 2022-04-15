***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEski UnvanNEO PORTFÖY PY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONUYeni UnvanNEO PORTFÖY PY BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONUUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi31/03/2022AçıklamalarNeo Portföy PY Orta Vadeli Borçlanma Araçları Özel Fon'un ünvanı Kurul'un 31.03.2022 tarih ve 19433 sayılı izni ile Neo Portföy PY Borçlanma Araçları Özel Fon olarak değiştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021105BIST