***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.12.2022Bildirim İçeriğiEski UnvanNeo Portföy Yönetimi A.Ş. Terra Girişim Sermayesi Yatırım FonuYeni UnvanNeo Portföy Yönetimi A.Ş. Co-investment 1 Girişim Sermayesi Yatırım FonuUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi12/12/2022AçıklamalarNeo Portföy Yönetimi A.Ş. Terra Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun ünvanı Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Co-investment 1 Girişim Sermayesi Yatırım Fonu olarak değiştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087467BIST