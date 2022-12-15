***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
15.12.2022 11:38
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.12.2022
Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Terra Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Yeni Unvan
Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Co-investment 1 Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
12/12/2022
Açıklamalar
Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Terra Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun ünvanı Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Co-investment 1 Girişim Sermayesi Yatırım Fonu olarak değiştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087467
BIST
12:575.219
En Yüksek
|Değişim
|: 3,00%
|| 152,24
|Açılış
|: 5.174
|
|Önceki Kapanış
|: 5.067
|
5.248
En Düşük
5.174
12:5718,6501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0280
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6537
En Düşük
18,6022
12:5719,8257
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0737
|Açılış
|: 19,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8800
|
19,9336
En Düşük
19,7813
12:571.066,30
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -15,55
|Açılış
|: 1.066,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.081,85
|
1.084,11
En Düşük
1.063,68
BIST En Aktif Hisseler12:55
|ULAS
|11,22
|4.692.077
|% 10,00
|
|UZERB
|196,90
|609.406
|% 10,00
|
|OZSUB
|26,42
|145.846.205
|% 9,99
|
|PLTUR
|11,01
|428.994
|% 9,99
|
|ENKAI
|25,62
|2.518.049.126
|% 9,96
|
|RALYH
|43,70
|465.956.616
|% -9,97
|
|KUYAS
|25,20
|250.370.405
|% -9,94
|
|MZHLD
|12,18
|188.239.779
|% -9,78
|
|PAGYO
|31,94
|8.714.540
|% -5,50
|
|AKCNS
|58,55
|88.384.333
|% -3,62
|
|THYAO
|141,50
|3.424.099.678
|% 3,28
|
|ASELS
|58,70
|3.148.376.228
|% 4,08
|
|AKBNK
|18,30
|2.783.945.637
|% 5,84
|
|ISCTR
|12,04
|2.683.426.736
|% 7,79
|
|ENKAI
|25,62
|2.518.049.126
|% 9,96
|
|SKBNK
|2,91
|844.415.780
|% 6,99
|
|EKGYO
|8,08
|2.308.625.505
|% 1,64
|
|ISCTR
|12,04
|2.683.426.736
|% 7,79
|
|VAKBN
|11,25
|1.868.970.224
|% 6,03
|
|YKBNK
|11,84
|1.853.347.224
|% 6,47
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6475
|18,6502
|% 0,15
|
|Euro
|19,8105
|19,8272
|% -0,36
|
|Sterlin
|22,9502
|23,0653
|% -0,54
|
|Frank
|19,9922
|20,1127
|% -0,47
|
|Riyal
|4,9465
|4,9713
|% 0,16
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-28,99
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|-15,36
|
|Cumhuriyet
|7.160
|7.268
|-89,00
|
|Tam
|7.195
|7.245
|-83,00
|
|Yarım
|3.484
|3.542
|-41,00
|
|Çeyrek
|1.748
|1.770
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|23,04
|23,07
|-0,84
|
|Gümüş Gr.
|13,83
|13,86
|-0,47
|
|B. Petrol
|82,23
|82,23
|-0,47
|