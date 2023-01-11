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***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği

11.01.2023 16:52
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği


***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )

Türkçe
Fon Unvan Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Eski Unvan
Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Dokuzuncu Gayrimenkul Yatırım Fonu
Yeni Unvan
Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Cornerstone Gayrimenkul Yatırım Fonu
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
11/01/2023
Açıklamalar

Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Dokuzuncu Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun ünvanı Sermaye Piyayası Kurulu'nun 09.01.2023 tarih ve E-12233903-315.04-31427 sayılı yazılı onayı ile Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Cornerstone Gayrimenkul Yatırım Fonu olarak değiştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100353


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