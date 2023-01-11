***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEski UnvanNeo Portföy Yönetimi A.Ş. Dokuzuncu Gayrimenkul Yatırım FonuYeni UnvanNeo Portföy Yönetimi A.Ş. Cornerstone Gayrimenkul Yatırım FonuUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi11/01/2023AçıklamalarNeo Portföy Yönetimi A.Ş. Dokuzuncu Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun ünvanı Sermaye Piyayası Kurulu'nun 09.01.2023 tarih ve E-12233903-315.04-31427 sayılı yazılı onayı ile Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Cornerstone Gayrimenkul Yatırım Fonu olarak değiştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100353BIST