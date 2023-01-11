***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
11.01.2023 16:52
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Dokuzuncu Gayrimenkul Yatırım Fonu
Yeni Unvan
Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Cornerstone Gayrimenkul Yatırım Fonu
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
11/01/2023
Açıklamalar
Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Dokuzuncu Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun ünvanı Sermaye Piyayası Kurulu'nun 09.01.2023 tarih ve E-12233903-315.04-31427 sayılı yazılı onayı ile Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Cornerstone Gayrimenkul Yatırım Fonu olarak değiştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100353
BIST
16:404.857
En Yüksek
|Değişim
|: -2,62%
|| -130,92
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.799
16:4018,7816
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0078
|Açılış
|: 18,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
16:4020,1835
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0218
|Açılış
|: 20,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
16:401.133,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,12
|Açılış
|: 1.133,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler16:37
|SDTTR
|56,65
|6.878.670
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.607.191
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,86
|43.603.198
|% 9,93
|
|BALAT
|25,96
|2.045.931
|% 8,53
|
|ALFAS
|272,90
|167.451.274
|% 7,87
|
|GOZDE
|21,06
|357.536.004
|% -10,00
|
|MIPAZ
|11,52
|37.058.370
|% -10,00
|
|POLTK
|1.737,60
|20.468.722
|% -10,00
|
|FLAP
|12,18
|245.614.941
|% -9,98
|
|CEOEM
|18,31
|31.722.827
|% -9,98
|
|THYAO
|129,70
|7.290.568.428
|% -1,14
|
|EREGL
|37,92
|5.372.210.447
|% 0,16
|
|ASELS
|55,00
|4.754.101.658
|% -5,42
|
|KRDMD
|17,89
|3.939.852.692
|% -1,38
|
|KOZAL
|540,60
|3.886.206.602
|% -3,98
|
|EKGYO
|8,35
|2.935.670.949
|% -1,76
|
|YKBNK
|8,95
|2.875.337.026
|% -6,09
|
|KRDMD
|17,89
|3.939.852.692
|% -1,38
|
|SKBNK
|2,62
|527.565.363
|% -4,03
|
|KATMR
|2,09
|411.755.365
|% -9,91
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7729
|18,7798
|% 0,03
|
|Euro
|20,1835
|20,1883
|% 0,13
|
|Sterlin
|22,6884
|22,8021
|% -0,25
|
|Frank
|20,1530
|20,2744
|% -0,56
|
|Riyal
|4,9834
|5,0084
|% -0,04
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.879
|0,24
|
|Altın Gr.
|1.134
|1.134
|0,02
|
|Cumhuriyet
|7.630
|7.745
|11,00
|
|Tam
|7.670
|7.729
|-6,00
|
|Yarım
|3.726
|3.781
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.863
|1.891
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,73
|23,76
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|14,35
|14,37
|0,10
|
|B. Petrol
|81,29
|81,29
|1,19
|
Seans Raporu
16:37
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16:53
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