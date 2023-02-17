***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEski UnvanNeo Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Yenilenebilir Girişim Sermayesi Yatırım FonuYeni UnvanNeo Portföy Yönetimi A.Ş. Dördüncü Girişim Sermayesi Yatırım FonuUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi08/02/2023AçıklamalarNeo Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Yenilenebilir Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun ünvanı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.01.2023 tarih ve E-12233903-320.04-32113 sayılı onayı ile Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Dördüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu olarak değiştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114736BIST