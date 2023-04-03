***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.03.2023Bildirim İçeriğiEski UnvanNeo Portföy Yönetim A.Ş. İkinci Girişim Sermayesi Yatırım FonuYeni UnvanNeo Portföy Yönetim A.Ş. Karbon Teknolojileri Girişim Sermayesi Yatırım FonuUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi28/03/2023AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulunun 16.03.2023 tarihli ve E-12233903-320.04-34741 sayılı yazısı kapsamında Neo Portföy Yönetim A.Ş. Karbon Teknolojileri Girişim Sermayesi Yatırım Fonu olarak değiştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130895BIST