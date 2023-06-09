***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEski UnvanNeo Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci NEF Arsa Gayrimenkul Yatırım FonuYeni UnvanNeo Portföy Yönetimi A.Ş. Dokuzuncu Gayrimenkul Yatırım FonuUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi09/06/2023AçıklamalarNeo Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci NEF Arsa Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun unvanı Sermaye Piyasası Kurulunun 24/05/2023 tarih ve E-12233903-315.04-37760 sayılı yazısı ile verilen izin kapsamında Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Dokuzuncu Gayrimenkul Yatırım Fonu olarak değiştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157575BIST