***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEski UnvanNeo Portföy Py Borçlanma Araçları Özel FonuYeni UnvanNeo Portföy Para Piyasası Serbest FonUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi04/08/2023AçıklamalarNeo Portföy Py Borçlanma Araçları Özel Fonu'nun unvanı Sermaye Piyasası Kurulunun 27/07/2023 tarih ve E-12233903-305.01.01-40126 sayılı yazısı ile verilen izin kapsamında Neo Portföy Para Piyasası Serbest Fon olarak değiştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180870BIST