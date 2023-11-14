***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEski UnvanNeo Portföy İkinci Serbest FonYeni UnvanNeo Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest FonUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi14/11/2023AçıklamalarNeo Portföy İkinci Serbest Fonu'nun unvanı Sermaye Piyasası Kurulunun 06/10/2023 tarih ve E-12233903-305.01.01-43072 sayılı yazısı ile verilen izin kapsamında Neo Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon olarak değiştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217864BIST