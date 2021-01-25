***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
25.01.2021 14:27
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Neo Portföy Serbest Şemsiye Fon ‘a bağlı "Neo Portföy Birinci Serbest Fon" un kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 22.01.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-696 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir .
"Fon İzahnamesi ve yatırımcı bilgi formu ekte yer almaktadır."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904159
BIST
14:281.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,48
|Açılış
|: 1.557
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.560
En Düşük
1.539
14:287,3817
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0286
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4242
En Düşük
7,3635
14:288,9792
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0436
|Açılış
|: 8,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0100
|
9,0459
En Düşük
8,9708
14:28442,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,28
|Açılış
|: 442,04
|
|Önceki Kapanış
|: 441,83
|
443,84
En Düşük
438,20
BIST En Aktif Hisseler14:26
|MAALT
|231,10
|2.533.780
|% 10,00
|
|KAPLM
|48,40
|2.397.204
|% 10,00
|
|KSTUR
|231,00
|860.804
|% 10,00
|
|BASCM
|17,93
|973.568
|% 10,00
|
|ESEN
|26,86
|128.110.220
|% 9,99
|
|POLTK
|490,50
|10.256.461
|% -10,00
|
|TKURU
|286,20
|628.724
|% -10,00
|
|AGYO
|4,23
|164.702.891
|% -9,81
|
|EMNIS
|38,50
|1.524.480
|% -7,54
|
|OZRDN
|11,95
|9.113.186
|% -7,15
|
|PETKM
|5,28
|1.164.138.064
|% 3,13
|
|KOZAL
|119,20
|1.148.558.621
|% 4,20
|
|KARSN
|5,14
|866.143.412
|% 8,67
|
|GARAN
|9,63
|692.785.783
|% -1,33
|
|TSKB
|2,00
|620.350.233
|% -1,48
|
|TSKB
|2,00
|620.350.233
|% -1,48
|
|IHLGM
|1,54
|380.630.933
|% 4,05
|
|PETKM
|5,28
|1.164.138.064
|% 3,13
|
|EKGYO
|2,49
|506.956.840
|% 0,00
|
|KARSN
|5,14
|866.143.412
|% 8,67
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3784
|7,3812
|% -0,39
|
|Euro
|8,9747
|8,9814
|% -0,46
|
|Sterlin
|10,0832
|10,1338
|% -0,25
|
|Frank
|8,2981
|8,3481
|% -0,45
|
|Riyal
|1,9631
|1,9730
|% -0,32
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.863
|8,31
|
|Altın Gr.
|442
|442
|0,32
|
|Cumhuriyet
|2.934
|2.979
|20,00
|
|Tam
|2.919
|2.993
|17,56
|
|Yarım
|1.411
|1.448
|8,49
|
|Çeyrek
|708
|724
|4,24
|
|Gümüş.Ons
|25,68
|25,71
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,04
|
|B. Petrol
|55,70
|55,70
|0,45
|
Seans Raporu
14:26
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-
14:38SAFKR
Yüzde 4.93 oranında artışla 11.92 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 341, 338 adet işlem
-
14:37KONYA
Yüzde 4.03 oranında artışla 1, 622.80 lira fiyatla işlem gören hissede 114, 770 adet işlem
-
14:36KONYA
Yüzde 4.13 oranında artışla 1, 624.50 lira fiyatla işlem gören hissede 114, 695 adet işlem
-
14:35SANKO
Yüzde 5.92 oranında artışla 10.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 999, 557 adet işlem
-
14:34XU100
Endeks 1, 547 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 29 üstünde . İşlem hacmi 18, 523.00 milyon TL de