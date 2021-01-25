***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu olduğumuz Neo Portföy Serbest Şemsiye Fon ‘a bağlı "Neo Portföy Birinci Serbest Fon" un kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 22.01.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-696 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir ."Fon İzahnamesi ve yatırımcı bilgi formu ekte yer almaktadır."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904159BIST