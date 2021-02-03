***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









Şemsiye Fon ‘a bağlı "Neo Portföy Birinci Serbest Fon" un kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 22.01.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-696 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir ."Fon İzahnamesi ekte yer almaktadır."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907225BIST