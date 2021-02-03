***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
03.02.2021 15:56
Şemsiye Fon ‘a bağlı "Neo Portföy Birinci Serbest Fon" un kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 22.01.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-696 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir .
"Fon İzahnamesi ekte yer almaktadır."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907225
BIST
16:381.521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 9,53
|Açılış
|: 1.521
|
|Önceki Kapanış
|: 1.511
|
1.527
En Düşük
1.509
16:387,1741
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0282
|Açılış
|: 7,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1700
|
7,2044
En Düşük
7,1238
16:388,6282
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0393
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6838
En Düşük
8,5825
16:38423,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,54
|Açılış
|: 423,90
|
|Önceki Kapanış
|: 425,21
|
427,04
En Düşük
420,46
BIST En Aktif Hisseler16:38
|MERKO
|9,02
|149.150.574
|% 10,00
|
|IDEAS
|19,69
|20.907.229
|% 10,00
|
|EKIZ
|10,56
|3.270.802
|% 10,00
|
|YESIL
|242,00
|12.335.752
|% 10,00
|
|UZERB
|71,50
|1.356.355
|% 10,00
|
|EMNIS
|35,00
|473.818
|% -9,79
|
|MERIT
|140,00
|351.449
|% -7,89
|
|ALMAD
|2,60
|7.883.190
|% -7,47
|
|PKENT
|1.725,00
|2.623.075
|% -6,49
|
|VERTU
|31,70
|280.851.884
|% -5,93
|
|EKGYO
|2,51
|2.165.984.672
|% 2,03
|
|GARAN
|9,99
|1.346.752.947
|% 3,10
|
|KOZAL
|122,90
|1.090.882.989
|% 1,32
|
|ODAS
|4,13
|921.111.007
|% 2,99
|
|DOHOL
|4,09
|782.754.002
|% -3,08
|
|EKGYO
|2,51
|2.165.984.672
|% 2,03
|
|TSKB
|1,86
|569.754.435
|% 1,09
|
|ODAS
|4,13
|921.111.007
|% 2,99
|
|GSDHO
|2,65
|531.926.677
|% 5,58
|
|DOHOL
|4,09
|782.754.002
|% -3,08
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1691
|7,1741
|% -0,39
|
|Euro
|8,6201
|8,6282
|% -0,45
|
|Sterlin
|9,7504
|9,7993
|% -0,60
|
|Frank
|7,9435
|7,9914
|% -0,56
|
|Riyal
|1,9055
|1,9150
|% -0,46
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|1,23
|
|Altın Gr.
|424
|424
|-0,90
|
|Cumhuriyet
|2.815
|2.857
|5,00
|
|Tam
|2.800
|2.871
|3,84
|
|Yarım
|1.353
|1.389
|1,86
|
|Çeyrek
|679
|694
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|26,98
|27,02
|0,57
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|0,12
|
|B. Petrol
|58,21
|58,21
|0,41
|
Seans Raporu
16:38
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16:53AKYHO
Yüzde 4.38 oranında artışla 5.24 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 208, 753 adet işlem
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16:52GEDIK
Yüzde 7.74 oranında artışla 25.32 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 087, 426 adet işlem
-
16:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 59 artarak (% 0.65 ) 1, 334
-
16:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GOLTS, TACTR, AYEN, IDEAS, EKIZ, TSGYO, AGYO, DIRIT, COSMO, PENGD
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16:51
AVOD, VAKFN, DAGI değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında