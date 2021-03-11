***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
11.03.2021 18:41
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Şirketimizin, Osmanlı Portföy'ün kurucusu ve yöneticisi olduğu Fon'un kurucusu ve yöneticisi olduğumuz Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'una bağlı "Neo Portföy Balkan Serbest Fon" unvanıyla devralınmasına Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 10.03.2021 tarih ve E-12233903-305.05-3134 sayılı yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917442
BIST
18:051.556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -8,45
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.580
En Düşük
1.552
18:057,4887
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0158
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5250
|
7,5540
En Düşük
7,4320
18:058,9697
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0137
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9650
|
9,0340
En Düşük
8,8904
18:05415,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,22
|Açılış
|: 415,53
|
|Önceki Kapanış
|: 415,76
|
418,86
En Düşük
414,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TACTR
|27,50
|718.537
|% 10,00
|
|DITAS
|18,30
|51.589.175
|% 9,98
|
|RTALB
|23,60
|135.979.047
|% 9,97
|
|CASA
|175,30
|2.754.359
|% 9,97
|
|TRILC
|16,10
|1.404.065
|% 9,97
|
|BAKAB
|26,70
|86.294.483
|% -9,98
|
|METUR
|35,66
|41.633.999
|% -9,90
|
|KATMR
|4,51
|517.453.397
|% -9,80
|
|IZMDC
|2,78
|232.731.740
|% -9,74
|
|IZFAS
|7,87
|19.463.863
|% -8,91
|
|SASA
|44,90
|4.195.396.384
|% -3,36
|
|SISE
|7,72
|1.675.678.000
|% 0,39
|
|GARAN
|8,96
|1.271.861.873
|% -2,29
|
|KOZAL
|127,00
|1.265.525.489
|% -1,55
|
|EKGYO
|2,32
|1.058.590.743
|% -2,52
|
|EKGYO
|2,32
|1.058.590.743
|% -2,52
|
|SISE
|7,72
|1.675.678.000
|% 0,39
|
|DOHOL
|3,48
|667.987.776
|% 2,96
|
|TSKB
|1,70
|327.657.771
|% -0,58
|
|PETKM
|6,26
|896.478.017
|% 0,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4839
|7,4887
|% -0,21
|
|Euro
|8,9612
|8,9697
|% 0,15
|
|Sterlin
|10,4365
|10,4888
|% 0,26
|
|Frank
|8,0638
|8,1124
|% 0,44
|
|Riyal
|1,9919
|2,0019
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.726
|0,15
|
|Altın Gr.
|416
|416
|0,39
|
|Cumhuriyet
|2.777
|2.819
|9,00
|
|Tam
|2.752
|2.824
|-1,13
|
|Yarım
|1.330
|1.366
|-0,55
|
|Çeyrek
|667
|683
|-0,28
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,08
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,28
|-0,03
|
|B. Petrol
|69,17
|69,17
|1,27
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KONYA
Yüzde -4.01 oranında düşüşle 1, 197.00 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 946 adet işlem
-
17:58ISGSY
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 19.90 lira fiyatla işlem gören hissede 335, 999 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, KRDMD, EKGYO
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 52 kaybederek (% -0.91 ) 1, 360
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SANKO, TACTR, VAKFN, SEKFK, DITAS, UFUK, TRILC, SANEL, MARTI, RTALB