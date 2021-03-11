***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihiyoktur.Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, Osmanlı Portföy'ün kurucusu ve yöneticisi olduğu Fon'un kurucusu ve yöneticisi olduğumuz Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'una bağlı "Neo Portföy Balkan Serbest Fon" unvanıyla devralınmasına Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 10.03.2021 tarih ve E-12233903-305.05-3134 sayılı yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917442BIST