***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
30.07.2021 19:29
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
01 Ocak 2021-30 Haziran 2021 Hesap Dönemine İlişkin Sorumluluk Beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953526
BIST
18:051.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,27
|Açılış
|: 1.383
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.393
En Düşük
1.380
18:058,4296
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0260
|Açılış
|: 8,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4930
|
8,4894
En Düşük
8,3933
18:0510,0063
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0623
|Açılış
|: 9,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
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10,0970
En Düşük
9,9678
18:05490,98
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -6,21
|Açılış
|: 490,98
|
|Önceki Kapanış
|: 497,19
|
498,90
En Düşük
490,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CEMAS
|1,32
|88.288.744
|% 10,00
|
|DOBUR
|14,08
|3.163.760
|% 10,00
|
|KTSKR
|22,02
|46.845.159
|% 9,99
|
|SELVA
|8,17
|15.604.013
|% 9,96
|
|ADESE
|1,24
|11.132.546
|% 9,73
|
|MEGAP
|6,66
|159.473.776
|% -10,00
|
|MEGAP
|6,66
|159.473.776
|% -10,00
|
|METUR
|6,82
|98.188.437
|% -9,91
|
|HURGZ
|1,67
|29.064.454
|% -9,73
|
|YAYLA
|4,05
|137.471.802
|% -6,68
|
|GARAN
|8,52
|1.538.909.221
|% 2,16
|
|KARSN
|4,57
|814.136.571
|% 8,81
|
|KRDMD
|7,85
|742.757.798
|% 1,03
|
|YKBNK
|2,39
|664.346.660
|% 3,46
|
|EREGL
|20,00
|651.950.508
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,39
|664.346.660
|% 3,46
|
|KARSN
|4,57
|814.136.571
|% 8,81
|
|GARAN
|8,52
|1.538.909.221
|% 2,16
|
|KRDMD
|7,85
|742.757.798
|% 1,03
|
|EKGYO
|1,82
|148.759.026
|% -1,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4276
|8,4296
|% -0,31
|
|Euro
|9,9966
|10,0063
|% -0,62
|
|Sterlin
|11,6661
|11,7246
|% -0,92
|
|Frank
|9,2577
|9,3135
|% -0,42
|
|Riyal
|2,2389
|2,2501
|% -0,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|-17,43
|
|Altın Gr.
|491
|491
|-6,21
|
|Cumhuriyet
|3.276
|3.326
|-29,00
|
|Tam
|3.262
|3.344
|-28,10
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|-13,59
|
|Çeyrek
|791
|809
|-6,80
|
|Gümüş.Ons
|25,36
|25,39
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,88
|6,90
|-0,05
|
|B. Petrol
|75,62
|75,62
|0,52
|