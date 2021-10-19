***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
19.10.2021 16:47
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Kurucusu olduğumuz Neo Portföy Yönetimi A.Ş Serbest Şemsiye Fonu'na bağlı olarak ihraç edilecek "Neo Portföy KSB Serbest (Döviz) Özel Fonu", Neo Portföy Yönetimi A.Ş Para Piyasası Şemsiye Fonu'na bağlı olarak ihraç edilecek "Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu'' ile Neo Portföy Yönetimi A.Ş Değişken Şemsiye Fon'a bağlı olarak ihraç edilecek "Neo Portföy Birinci Değişken Fon'' izahnamelerinin onaylanması talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 15.10.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-11875 sayılı yazısı ile tarafımıza Kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.
Fon İzahnameleri ve yatırımcı bilgi formları ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971444
BIST
17:251.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 13,24
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.435
En Düşük
1.424
17:259,3198
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0110
|Açılış
|: 9,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3743
En Düşük
9,2669
17:2510,8522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0015
|Açılış
|: 10,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7800
|
10,9317
En Düşük
10,7921
17:25531,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,39
|Açılış
|: 531,20
|
|Önceki Kapanış
|: 529,81
|
535,05
En Düşük
528,71
BIST En Aktif Hisseler17:25
|PRKAB
|18,92
|51.484.916
|% 10,00
|
|FADE
|8,69
|68.892.620
|% 10,00
|
|IZTAR
|22,02
|10.634.271
|% 9,99
|
|DOBUR
|32,64
|5.061.461
|% 9,97
|
|HURGZ
|2,17
|29.901.463
|% 9,60
|
|DOKTA
|24,32
|1.708.704
|% -9,25
|
|CEOEM
|8,84
|129.155.434
|% -9,05
|
|FLAP
|2,40
|64.544.991
|% -6,61
|
|UZERB
|29,96
|283.642
|% -6,08
|
|AKFGY
|5,60
|25.878.810
|% -4,27
|
|GARAN
|9,04
|1.578.433.712
|% 2,73
|
|THYAO
|14,37
|907.402.647
|% -1,37
|
|FROTO
|171,20
|828.323.295
|% 2,88
|
|KRDMD
|7,22
|652.023.861
|% 0,28
|
|YKBNK
|2,42
|472.308.871
|% 2,98
|
|EKGYO
|1,92
|462.000.534
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,42
|472.308.871
|% 2,98
|
|GARAN
|9,04
|1.578.433.712
|% 2,73
|
|KRDMD
|7,22
|652.023.861
|% 0,28
|
|AKBNK
|5,22
|449.071.580
|% 2,76
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,3156
|9,3198
|% -0,12
|
|Euro
|10,8470
|10,8522
|% 0,01
|
|Sterlin
|12,8229
|12,8873
|% 0,34
|
|Frank
|10,0871
|10,1479
|% 0,22
|
|Riyal
|2,4762
|2,4886
|% -0,21
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.772
|6,40
|
|Altın Gr.
|532
|532
|2,40
|
|Cumhuriyet
|3.524
|3.577
|23,00
|
|Tam
|3.509
|3.597
|24,71
|
|Yarım
|1.696
|1.740
|11,95
|
|Çeyrek
|851
|870
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,96
|0,76
|
|Gümüş Gr.
|7,19
|7,20
|0,23
|
|B. Petrol
|84,25
|84,25
|-0,08
|
Seans Raporu
17:25
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-
17:39XU100
Endeks 1, 431 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 97 üstünde . İşlem hacmi 12, 942.00 milyon TL de
-
17:38TLMAN
Yüzde 8.43 oranında artışla 33.96 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 915, 758 adet işlem
-
17:37KARYE
Yüzde 8.51 oranında artışla 16.57 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 377, 037 adet işlem
-
17:36GWIND
Yüzde 4.19 oranında artışla 4.48 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 405, 133 adet işlem
-
17:35KARYE
Yüzde 8.06 oranında artışla 16.50 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 244, 935 adet işlem