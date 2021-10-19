***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu olduğumuz Neo Portföy Yönetimi A.Ş Serbest Şemsiye Fonu'na bağlı olarak ihraç edilecek "Neo Portföy KSB Serbest (Döviz) Özel Fonu", Neo Portföy Yönetimi A.Ş Para Piyasası Şemsiye Fonu'na bağlı olarak ihraç edilecek "Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu'' ile Neo Portföy Yönetimi A.Ş Değişken Şemsiye Fon'a bağlı olarak ihraç edilecek "Neo Portföy Birinci Değişken Fon'' izahnamelerinin onaylanması talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 15.10.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-11875 sayılı yazısı ile tarafımıza Kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.Fon İzahnameleri ve yatırımcı bilgi formları ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971445BIST