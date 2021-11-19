***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
19.11.2021 17:41
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(NBZ) Neo Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon 01/10/2021 - 28/10/2021 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978781
BIST
17:311.740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 3,24
|Açılış
|: 1.749
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.728
17:3111,1353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0993
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1000
|
11,1881
En Düşük
10,8299
17:3112,6038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0392
|Açılış
|: 12,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5800
|
12,6953
En Düşük
12,3010
17:31662,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 2,05
|Açılış
|: 662,42
|
|Önceki Kapanış
|: 660,50
|
670,01
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler17:31
|FRIGO
|2,86
|31.782.432
|% 10,00
|
|SANFM
|29,06
|27.350.476
|% 9,99
|
|TETMT
|209,50
|9.475.162
|% 9,97
|
|DOBUR
|180,90
|30.856.113
|% 9,97
|
|PRKAB
|49,22
|68.867.864
|% 9,96
|
|MERCN
|12,35
|102.916.285
|% -9,99
|
|BASGZ
|13,97
|475.493.427
|% -9,93
|
|PGSUS
|93,80
|443.486.013
|% -7,13
|
|TAVHL
|27,94
|339.576.689
|% -5,93
|
|DOCO
|958,00
|65.012.777
|% -5,67
|
|THYAO
|17,17
|2.468.058.128
|% -4,61
|
|KRDMD
|8,25
|2.192.362.554
|% 5,23
|
|GARAN
|12,19
|1.805.937.387
|% -0,41
|
|YKBNK
|3,56
|1.501.072.118
|% -1,11
|
|SISE
|11,24
|1.258.227.763
|% 1,17
|
|YKBNK
|3,56
|1.501.072.118
|% -1,11
|
|KRDMD
|8,25
|2.192.362.554
|% 5,23
|
|ODAS
|1,61
|370.349.529
|% 3,87
|
|TSKB
|1,56
|286.325.578
|% -1,27
|
|ADESE
|1,06
|190.950.546
|% -0,93
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,1243
|11,1353
|% 0,90
|
|Euro
|12,5911
|12,6038
|% 0,31
|
|Sterlin
|14,8782
|14,9529
|% 0,14
|
|Frank
|11,9218
|11,9936
|% 0,33
|
|Riyal
|2,9462
|2,9610
|% 0,40
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|0,34
|
|Altın Gr.
|662
|662
|1,92
|
|Cumhuriyet
|4.386
|4.453
|1,00
|
|Tam
|4.365
|4.476
|-8,64
|
|Yarım
|2.110
|2.165
|-4,18
|
|Çeyrek
|1.058
|1.083
|-2,09
|
|Gümüş.Ons
|24,90
|24,92
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|8,85
|8,85
|0,04
|
|B. Petrol
|79,97
|79,97
|-1,27
|