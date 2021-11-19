***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
19.11.2021 17:41
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(NBH) Neo Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon ) 01/10/2021 - 28/10/2021 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978784
BIST
17:281.741
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 4,20
|Açılış
|: 1.749
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.728
17:2811,1430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1070
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1000
|
11,1881
En Düşük
10,8299
17:2812,6133
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0487
|Açılış
|: 12,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5800
|
12,6953
En Düşük
12,3010
17:28661,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,65
|Açılış
|: 661,15
|
|Önceki Kapanış
|: 660,50
|
670,01
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler17:28
|FRIGO
|2,86
|31.654.482
|% 10,00
|
|SANFM
|29,06
|27.350.476
|% 9,99
|
|TETMT
|209,50
|9.475.162
|% 9,97
|
|DOBUR
|180,90
|30.856.113
|% 9,97
|
|PRKAB
|49,22
|68.811.950
|% 9,96
|
|MERCN
|12,35
|102.644.721
|% -9,99
|
|BASGZ
|13,97
|470.881.873
|% -9,93
|
|PGSUS
|94,45
|420.330.819
|% -6,49
|
|DOCO
|957,10
|63.594.420
|% -5,76
|
|TAVHL
|28,16
|323.499.359
|% -5,19
|
|THYAO
|17,22
|2.409.785.719
|% -4,33
|
|KRDMD
|8,26
|2.169.890.422
|% 5,36
|
|GARAN
|12,20
|1.785.610.416
|% -0,33
|
|YKBNK
|3,57
|1.478.982.711
|% -0,83
|
|SISE
|11,22
|1.251.051.363
|% 0,99
|
|YKBNK
|3,57
|1.478.982.711
|% -0,83
|
|KRDMD
|8,26
|2.169.890.422
|% 5,36
|
|ODAS
|1,59
|330.416.997
|% 2,58
|
|TSKB
|1,56
|286.178.608
|% -1,27
|
|ADESE
|1,06
|186.230.741
|% -0,93
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,1322
|11,1430
|% 0,97
|
|Euro
|12,5970
|12,6133
|% 0,39
|
|Sterlin
|14,8570
|14,9316
|% -0,01
|
|Frank
|11,9039
|11,9756
|% 0,18
|
|Riyal
|2,9414
|2,9561
|% 0,23
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.858
|-3,28
|
|Altın Gr.
|664
|664
|3,28
|
|Cumhuriyet
|4.386
|4.453
|1,00
|
|Tam
|4.365
|4.476
|-8,64
|
|Yarım
|2.110
|2.165
|-4,18
|
|Çeyrek
|1.058
|1.083
|-2,09
|
|Gümüş.Ons
|24,81
|24,83
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|8,87
|8,88
|0,07
|
|B. Petrol
|78,61
|78,61
|-2,63
|
Seans Raporu
17:28
daha fazla
-
17:40TUCLK
Yüzde 4.12 oranında artışla 14.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 851, 380 adet işlem
-
17:39KRDMB
Yüzde 5.15 oranında artışla 7.35 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 670, 861 adet işlem
-
17:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 87 kaybederek (% -0.15 ) 1, 904
-
17:37XU100
Endeks 1, 741 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 24 üstünde . İşlem hacmi 25, 524.00 milyon TL de
-
17:37BERA
Yüzde 9.94 oranında artışla 11.72 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 666, 677 adet işlem