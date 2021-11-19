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***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

19.11.2021 17:41
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Genel Açıklama

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Açıklamalar

(NBH) Neo Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon ) 01/10/2021 - 28/10/2021 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978784


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BIST En Aktif Hisseler17:28
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FRIGO 2,86 31.654.482 % 10,00  
SANFM 29,06 27.350.476 % 9,99  
TETMT 209,50 9.475.162 % 9,97  
DOBUR 180,90 30.856.113 % 9,97  
PRKAB 49,22 68.811.950 % 9,96  
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17:28 Alış Satış %  
Dolar 11,1322 11,1430 % 0,97  
Euro 12,5970 12,6133 % 0,39  
Sterlin 14,8570 14,9316 % -0,01  
Frank 11,9039 11,9756 % 0,18  
Riyal 2,9414 2,9561 % 0,23  
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17:28 Alış Satış %  
Altın Ons 1.857 1.858 -3,28  
Altın Gr. 664 664 3,28  
Cumhuriyet 4.386 4.453 1,00  
Tam 4.365 4.476 -8,64  
Yarım 2.110 2.165 -4,18  
Çeyrek 1.058 1.083 -2,09  
Gümüş.Ons 24,81 24,83 0,00  
Gümüş Gr. 8,87 8,88 0,07  
B. Petrol 78,61 78,61 -2,63  
Seans Raporu 17:28
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