***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
08.12.2021 17:59
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(OSF) Neo Portföy Balkan Serbest Fon 01/11/2021 - 30/11/2021 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982084
BIST
18:052.005
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 23,51
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.012
En Düşük
1.978
18:0513,7064
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 0,2163
|Açılış
|: 13,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,8079
En Düşük
13,4450
18:0515,5428
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 0,3257
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,6213
En Düşük
15,1751
18:05786,61
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 12,23
|Açılış
|: 786,61
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
791,57
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BAGFS
|13,97
|11.511.779
|% 10,00
|
|HEKTS
|14,76
|865.229.096
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,05
|3.041.788
|% 9,99
|
|MZHLD
|38,76
|5.034.551
|% 9,99
|
|SEKUR
|22,70
|49.112.039
|% 9,98
|
|CRDFA
|4,86
|16.449.657
|% -10,00
|
|UTPYA
|15,30
|3.188.136
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|704.624
|% -10,00
|
|QNBFB
|52,25
|1.075.804
|% -9,99
|
|GESAN
|21,32
|122.891.502
|% -9,97
|
|THYAO
|20,42
|4.989.754.105
|% 6,35
|
|GARAN
|12,00
|4.765.778.148
|% 1,44
|
|SISE
|14,89
|4.589.762.678
|% 1,50
|
|KRDMD
|9,90
|2.662.975.098
|% 2,06
|
|ASELS
|23,90
|2.622.774.667
|% 3,55
|
|EKGYO
|2,54
|1.898.518.042
|% 5,83
|
|YKBNK
|3,63
|1.550.699.543
|% 1,68
|
|GARAN
|12,00
|4.765.778.148
|% 1,44
|
|TSKB
|1,64
|596.534.814
|% 1,23
|
|SISE
|14,89
|4.589.762.678
|% 1,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7027
|13,7064
|% 1,60
|
|Euro
|15,5157
|15,5428
|% 2,14
|
|Sterlin
|18,0481
|18,1386
|% 1,33
|
|Frank
|14,7844
|14,8734
|% 1,76
|
|Riyal
|3,6432
|3,6615
|% 1,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|-2,67
|
|Altın Gr.
|786
|786
|11,84
|
|Cumhuriyet
|5.198
|5.276
|25,00
|
|Tam
|5.177
|5.308
|24,69
|
|Yarım
|2.502
|2.568
|11,95
|
|Çeyrek
|1.255
|1.284
|5,97
|
|Gümüş.Ons
|22,40
|22,44
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,87
|9,89
|0,12
|
|B. Petrol
|75,21
|75,21
|-0,23
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BRISA
Yüzde 5.31 oranında artışla 33.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 826, 978 adet işlem
-
17:58BEYAZ
Yüzde 9.95 oranında artışla 10.17 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 280, 292 adet işlem
-
17:57BOSSA
Yüzde 6.02 oranında artışla 32.74 lira fiyatla işlem gören hissede 556, 111 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 5 artarak (% 1.45 ) 1, 783
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ATATP, PCILT, HEKTS, BEYAZ, METUR, BAGFS, MZHLD, NIBAS, RNPOL, RALYH