***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar2021/126 Sayılı ve 27/12/2021 tarihli Yönetim Kurulu kararımız ile, Kurucusu ve Yöneticisi olduğumuz Neo Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu portföyünde bulunan ve 2022 yılında değerleme yaptırılması gereken her bir varlık için değerleme hizmeti alınacak değerleme kuruluşu olarak Ekol Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'nin ve 2022 yılı içerisinde alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için değerleme hizmeti alınacak değerleme kuruluşu olarak Ekol Gayrimenkul Değerleme A.Ş. ve Avrupa Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin belirlenmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986893BIST