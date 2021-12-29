***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
29.12.2021 16:13
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
2021/126 Sayılı ve 27/12/2021 tarihli Yönetim Kurulu kararımız ile, Kurucusu ve Yöneticisi olduğumuz Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Yedinci Gayrimenkul Yatırım Fonu portföyünde bulunan ve 2022 yılında değerleme yaptırılması gereken her bir varlık için değerleme hizmeti alınacak değerleme kuruluşu olarak Ekol Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'nin ve 2022 yılı içerisinde alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için değerleme hizmeti alınacak değerleme kuruluşu olarak Ekol Gayrimenkul Değerleme A.Ş. ve Avrupa Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin belirlenmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986898
BIST
18:051.895
En Yüksek
|Değişim
|: 2,43%
|| 44,98
|Açılış
|: 1.847
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|Önceki Kapanış
|: 1.850
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1.901
En Düşük
1.829
18:0512,6577
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
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|Açılış
|: 12,9500
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|Önceki Kapanış
|: 11,9600
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12,6727
En Düşük
12,5412
18:0514,3970
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 14,5700
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|Önceki Kapanış
|: 13,4600
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En Düşük
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18:05734,37
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|: 6,98%
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|Açılış
|: 734,25
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|Önceki Kapanış
|: 686,45
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735,91
En Düşük
683,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TACTR
|38,50
|3.082.840
|% 10,00
|
|ENKAI
|15,34
|138.390.850
|% 9,96
|
|GLRYH
|2,76
|48.189.193
|% 9,96
|
|RTALB
|22,52
|136.415.026
|% 9,96
|
|NTHOL
|5,97
|844.181.295
|% 9,94
|
|KLNMA
|17,50
|811.042
|% -42,43
|
|SEYKM
|12,36
|18.797.558
|% -9,98
|
|ULUSE
|60,40
|2.182.674
|% -9,85
|
|NUGYO
|5,70
|108.683.848
|% -8,06
|
|OYYAT
|46,26
|33.470.848
|% -7,85
|
|EREGL
|29,28
|2.048.463.236
|% 5,25
|
|GARAN
|11,44
|1.850.980.892
|% 1,78
|
|THYAO
|21,08
|1.649.292.813
|% 2,93
|
|SASA
|53,35
|1.575.105.857
|% 1,04
|
|SISE
|13,85
|1.439.521.753
|% 3,28
|
|EKGYO
|2,20
|679.490.875
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,46
|902.137.786
|% 0,58
|
|GARAN
|11,44
|1.850.980.892
|% 1,78
|
|NTHOL
|5,97
|844.181.295
|% 9,94
|
|TSKB
|1,44
|182.510.051
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,6515
|12,6573
|% -0,02
|
|Euro
|14,3356
|14,3883
|% 0,01
|
|Sterlin
|17,0143
|17,0996
|% 7,45
|
|Frank
|13,7832
|13,8663
|% 7,35
|
|Riyal
|3,3607
|3,3776
|% 7,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.803
|-2,05
|
|Altın Gr.
|734
|734
|47,81
|
|Cumhuriyet
|4.982
|5.057
|335,00
|
|Tam
|4.956
|5.085
|338,38
|
|Yarım
|2.395
|2.460
|163,69
|
|Çeyrek
|1.201
|1.230
|81,84
|
|Gümüş.Ons
|22,76
|22,80
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|9,27
|9,28
|-0,02
|
|B. Petrol
|79,22
|79,22
|-0,02
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