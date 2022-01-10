***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
10.01.2022 10:54
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Yedinci Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun 31/12/2021 tarihli Fon Toplam Değer Raporuna istinaden fon birim pay fiyatı 1,006493- TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991299
BIST
10:392.059
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 25,68
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.062
En Düşük
2.047
10:3913,8084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0020
|Açılış
|: 13,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8800
|
13,8775
En Düşük
13,6904
10:3915,6637
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0616
|Açılış
|: 15,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8050
En Düşük
15,4901
10:39794,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -2,99
|Açılış
|: 794,32
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
801,41
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler10:37
|GEDZA
|20,04
|23.727.508
|% 9,99
|
|UZERB
|56,30
|739.951
|% 9,96
|
|VKING
|7,07
|5.823.357
|% 9,95
|
|ETILR
|6,65
|371.097
|% 9,92
|
|QNBFL
|90,00
|38.610
|% 8,04
|
|SUMAS
|84,25
|26.370
|% -5,34
|
|ELITE
|18,88
|41.179.651
|% -4,84
|
|ISBIR
|58,00
|133.110
|% -3,33
|
|PRKAB
|60,10
|31.863.584
|% -3,06
|
|MARKA
|3,80
|882.336
|% -3,06
|
|GARAN
|11,86
|760.871.137
|% 0,94
|
|KRDMD
|11,88
|649.697.018
|% 2,41
|
|THYAO
|25,82
|617.368.140
|% 3,53
|
|YKBNK
|3,82
|406.732.695
|% 2,96
|
|ASELS
|24,36
|360.797.633
|% 3,84
|
|YKBNK
|3,82
|406.732.695
|% 2,96
|
|GARAN
|11,86
|760.871.137
|% 0,94
|
|KRDMD
|11,88
|649.697.018
|% 2,41
|
|EKGYO
|2,39
|127.771.352
|% 2,14
|
|TSKB
|1,59
|68.490.130
|% 1,27
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7778
|13,8068
|% 0,00
|
|Euro
|15,6123
|15,6562
|% -0,44
|
|Sterlin
|18,6482
|18,7417
|% -0,35
|
|Frank
|14,8876
|14,9773
|% -0,59
|
|Riyal
|3,6556
|3,6739
|% -0,31
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|-0,83
|
|Altın Gr.
|793
|793
|-3,83
|
|Cumhuriyet
|5.320
|5.401
|65,00
|
|Tam
|5.298
|5.432
|65,70
|
|Yarım
|2.561
|2.628
|31,79
|
|Çeyrek
|1.284
|1.314
|15,89
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,35
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,87
|-0,04
|
|B. Petrol
|82,02
|82,02
|0,27
|