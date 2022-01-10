***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
10.01.2022 10:54
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Beşinci Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun 31/12/2021 tarihli Fon Toplam Değer Raporuna istinaden fon birim pay fiyatı 1,326965- TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991302
BIST
12:042.060
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 26,35
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.065
En Düşük
2.047
12:0413,8180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0116
|Açılış
|: 13,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,8775
En Düşük
13,6904
12:0415,6823
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0430
|Açılış
|: 15,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
12:04798,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,81
|Açılış
|: 798,11
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
801,41
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler12:03
|INTEM
|118,80
|15.893.080
|% 10,00
|
|GEDZA
|20,04
|28.684.222
|% 9,99
|
|UZERB
|56,30
|739.951
|% 9,96
|
|ETILR
|6,65
|371.097
|% 9,92
|
|YUNSA
|14,61
|22.033.785
|% 8,79
|
|LIDFA
|4,36
|42.221.529
|% -8,40
|
|ELITE
|18,55
|121.705.295
|% -6,50
|
|SUMAS
|84,25
|26.370
|% -5,34
|
|ISBIR
|58,00
|133.110
|% -3,33
|
|ORCAY
|30,36
|3.583.911
|% -3,25
|
|THYAO
|26,34
|1.794.975.547
|% 5,61
|
|KRDMD
|11,82
|1.237.292.166
|% 1,90
|
|GARAN
|11,80
|1.060.262.784
|% 0,43
|
|EREGL
|30,86
|950.755.315
|% 0,78
|
|SISE
|15,22
|920.116.075
|% 2,42
|
|YKBNK
|3,72
|682.928.874
|% 0,27
|
|EKGYO
|2,38
|379.972.328
|% 1,71
|
|KRDMD
|11,82
|1.237.292.166
|% 1,90
|
|GARAN
|11,80
|1.060.262.784
|% 0,43
|
|ODAS
|1,38
|115.523.086
|% -0,72
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8031
|13,8176
|% 0,08
|
|Euro
|15,6550
|15,6887
|% -0,23
|
|Sterlin
|18,7188
|18,8127
|% 0,03
|
|Frank
|14,9456
|15,0356
|% -0,20
|
|Riyal
|3,6691
|3,6875
|% 0,06
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|0,20
|
|Altın Gr.
|798
|798
|0,42
|
|Cumhuriyet
|5.320
|5.401
|65,00
|
|Tam
|5.298
|5.432
|65,70
|
|Yarım
|2.561
|2.628
|31,79
|
|Çeyrek
|1.284
|1.314
|15,89
|
|Gümüş.Ons
|22,37
|22,40
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|9,92
|9,94
|0,04
|
|B. Petrol
|81,87
|81,87
|0,12
|
Seans Raporu
12:03
daha fazla
-
12:17YUNSA
Yüzde 8.79 oranında artışla 14.61 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 528, 212 adet işlem
-
12:15TRGYO
Yüzde 5.05 oranında artışla 4.58 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 621, 375 adet işlem
-
12:14SEKUR
Yüzde 5.71 oranında artışla 19.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 257, 769 adet işlem
-
12:13XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 30, 38 artarak (% 1.35 ) 2, 287
-
12:13
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, EKGYO, TRKCM