***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
10.01.2022 10:55
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Dördüncü Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun 31/12/2021 tarihli Fon Toplam Değer Raporuna istinaden fon birim pay fiyatı 1,789526- TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991303
BIST
10:482.061
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 27,67
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.062
En Düşük
2.047
10:4813,8371
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0307
|Açılış
|: 13,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8800
|
13,8775
En Düşük
13,6904
10:4815,6877
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0376
|Açılış
|: 15,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8050
En Düşük
15,4901
10:48796,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,11
|Açılış
|: 795,97
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
801,41
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler10:46
|GEDZA
|20,04
|23.747.108
|% 9,99
|
|UZERB
|56,30
|739.951
|% 9,96
|
|VKING
|7,07
|6.105.655
|% 9,95
|
|ETILR
|6,65
|371.097
|% 9,92
|
|QNBFL
|90,00
|38.610
|% 8,04
|
|SUMAS
|84,25
|26.370
|% -5,34
|
|MARKA
|3,76
|1.069.296
|% -4,08
|
|ELITE
|19,08
|43.339.048
|% -3,83
|
|ISBIR
|58,00
|133.110
|% -3,33
|
|PRKAB
|60,20
|32.935.006
|% -2,90
|
|GARAN
|11,86
|776.328.519
|% 0,94
|
|THYAO
|25,92
|725.967.724
|% 3,93
|
|KRDMD
|11,90
|670.766.684
|% 2,59
|
|ASELS
|24,48
|429.946.125
|% 4,35
|
|YKBNK
|3,80
|419.274.670
|% 2,43
|
|YKBNK
|3,80
|419.274.670
|% 2,43
|
|GARAN
|11,86
|776.328.519
|% 0,94
|
|KRDMD
|11,90
|670.766.684
|% 2,59
|
|EKGYO
|2,40
|129.174.105
|% 2,56
|
|TSKB
|1,59
|68.715.503
|% 1,27
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8155
|13,8442
|% 0,27
|
|Euro
|15,6428
|15,6936
|% -0,20
|
|Sterlin
|18,6468
|18,7404
|% -0,36
|
|Frank
|14,8910
|14,9807
|% -0,56
|
|Riyal
|3,6546
|3,6729
|% -0,33
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.796
|-0,63
|
|Altın Gr.
|793
|793
|-4,20
|
|Cumhuriyet
|5.320
|5.401
|65,00
|
|Tam
|5.298
|5.432
|65,70
|
|Yarım
|2.561
|2.628
|31,79
|
|Çeyrek
|1.284
|1.314
|15,89
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,37
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|9,84
|9,85
|-0,06
|
|B. Petrol
|81,93
|81,93
|0,18
|