***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
10.01.2022 10:55
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun 31/12/2021 tarihli Fon Toplam Değer Raporuna istinaden fon birim pay fiyatı 2,110043- TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991307
BIST
12:042.060
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 26,39
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.065
En Düşük
2.047
12:0413,8167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0103
|Açılış
|: 13,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,8775
En Düşük
13,6904
12:0415,6837
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0416
|Açılış
|: 15,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
12:04798,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,76
|Açılış
|: 798,07
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
801,41
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler12:04
|INTEM
|118,80
|15.325.810
|% 10,00
|
|GEDZA
|20,04
|28.678.791
|% 9,99
|
|UZERB
|56,30
|739.951
|% 9,96
|
|ETILR
|6,65
|371.097
|% 9,92
|
|YUNSA
|14,62
|21.994.740
|% 8,86
|
|LIDFA
|4,35
|42.035.023
|% -8,61
|
|ELITE
|18,49
|118.972.883
|% -6,80
|
|SUMAS
|84,25
|26.370
|% -5,34
|
|PKENT
|7.054,20
|1.058.517
|% -3,37
|
|ISBIR
|58,00
|133.110
|% -3,33
|
|THYAO
|26,32
|1.786.669.345
|% 5,53
|
|KRDMD
|11,81
|1.235.141.572
|% 1,81
|
|GARAN
|11,81
|1.031.499.406
|% 0,51
|
|EREGL
|30,86
|947.259.224
|% 0,78
|
|SISE
|15,21
|907.016.494
|% 2,36
|
|YKBNK
|3,74
|655.092.923
|% 0,81
|
|EKGYO
|2,39
|379.849.968
|% 2,14
|
|KRDMD
|11,81
|1.235.141.572
|% 1,81
|
|GARAN
|11,81
|1.031.499.406
|% 0,51
|
|ODAS
|1,40
|110.122.737
|% 0,72
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8033
|13,8167
|% 0,07
|
|Euro
|15,6638
|15,6837
|% -0,26
|
|Sterlin
|18,7243
|18,8182
|% 0,06
|
|Frank
|14,9499
|15,0400
|% -0,17
|
|Riyal
|3,6698
|3,6882
|% 0,08
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|0,78
|
|Altın Gr.
|797
|797
|0,11
|
|Cumhuriyet
|5.320
|5.401
|65,00
|
|Tam
|5.298
|5.432
|65,70
|
|Yarım
|2.561
|2.628
|31,79
|
|Çeyrek
|1.284
|1.314
|15,89
|
|Gümüş.Ons
|22,39
|22,41
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|9,92
|9,93
|0,02
|
|B. Petrol
|81,87
|81,87
|0,12
|
Seans Raporu
12:04
daha fazla
-
12:19IZTAR
Yüzde 4.25 oranında artışla 19.88 lira fiyatla işlem gören hissede 236, 251 adet işlem
-
12:18
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, TKFEN, SASA
-
12:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 59 artarak (% 1.13 ) 1, 848
-
12:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, GEDZA, ETILR, INTEM
-
12:18
QNBFL, BURCE, SEKUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında