***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









ürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar(NRM) Neo Portföy KSB Serbest (Döviz) Özel Fon 03/01/2022 - 31/01/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999297BIST