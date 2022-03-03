***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
03.03.2022 12:45
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(NIG) Neo Portföy Kıg Serbest Fon 01/02/2022 - 28/02/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006770
BIST
13:212.020
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 33,67
|Açılış
|: 2.009
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986
|
2.025
En Düşük
2.009
13:2114,1497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0599
|Açılış
|: 14,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0600
|
14,1545
En Düşük
13,9691
13:2115,7146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0054
|Açılış
|: 15,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,7828
En Düşük
15,5464
13:21878,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 6,43
|Açılış
|: 878,70
|
|Önceki Kapanış
|: 872,27
|
879,78
En Düşük
865,20
BIST En Aktif Hisseler13:21
|PKENT
|374,00
|8.398.541
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.206.975,00
|1.206.975
|% 10,00
|
|MAALT
|237,90
|20.216.797
|% 9,03
|
|IHAAS
|11,66
|2.655.564
|% 8,97
|
|EUHOL
|3,48
|968.525
|% 8,75
|
|BASCM
|3,65
|842.759
|% -9,88
|
|SUMAS
|76,25
|118.095
|% -7,01
|
|AKFGY
|3,38
|55.089.251
|% -6,37
|
|ISBTR
|64.149,80
|320.749
|% -5,66
|
|KONKA
|10,52
|99.317.861
|% -5,05
|
|KRDMD
|13,25
|1.654.352.082
|% 3,03
|
|THYAO
|26,00
|1.471.046.490
|% 0,08
|
|ASELS
|24,08
|1.316.805.172
|% 4,88
|
|EREGL
|35,54
|978.564.069
|% 3,07
|
|KOZAL
|126,70
|749.527.651
|% 8,11
|
|KRDMD
|13,25
|1.654.352.082
|% 3,03
|
|YKBNK
|3,67
|281.463.754
|% 0,55
|
|PETKM
|7,84
|531.201.590
|% 2,62
|
|THYAO
|26,00
|1.471.046.490
|% 0,08
|
|ASELS
|24,08
|1.316.805.172
|% 4,88
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1400
|14,1497
|% 0,43
|
|Euro
|15,6862
|15,7146
|% 0,03
|
|Sterlin
|18,8816
|18,9762
|% 0,32
|
|Frank
|15,3186
|15,4109
|% 0,47
|
|Riyal
|3,7597
|3,7785
|% 0,41
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|8,59
|
|Altın Gr.
|879
|879
|6,84
|
|Cumhuriyet
|5.834
|5.923
|19,00
|
|Tam
|5.807
|5.952
|25,66
|
|Yarım
|2.807
|2.879
|12,41
|
|Çeyrek
|1.408
|1.440
|6,21
|
|Gümüş.Ons
|25,38
|25,42
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,53
|0,08
|
|B. Petrol
|115
|115
|2,35
|