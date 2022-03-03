***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
03.03.2022 12:45
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(OSF) Neo Portföy Balkan Serbest Fon 01/02/2022 - 28/02/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006771
BIST
12:592.023
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 36,56
|Açılış
|: 2.009
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986
|
2.025
En Düşük
2.009
12:5914,1521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0623
|Açılış
|: 14,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0600
|
14,1545
En Düşük
13,9691
12:5915,7353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0261
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,7828
En Düşük
15,5464
12:59876,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 4,73
|Açılış
|: 876,99
|
|Önceki Kapanış
|: 872,27
|
879,78
En Düşük
865,20
BIST En Aktif Hisseler12:57
|PKENT
|374,00
|8.392.183
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.206.975,00
|1.206.975
|% 10,00
|
|KOZAL
|127,50
|712.318.517
|% 8,79
|
|EUHOL
|3,48
|968.525
|% 8,75
|
|PRKAB
|47,18
|27.573.572
|% 8,46
|
|BASCM
|3,65
|842.759
|% -9,88
|
|SUMAS
|76,25
|118.095
|% -7,01
|
|AKFGY
|3,39
|49.665.533
|% -6,09
|
|ISBTR
|64.149,80
|320.749
|% -5,66
|
|KONKA
|10,55
|95.899.470
|% -4,78
|
|KRDMD
|13,25
|1.562.322.194
|% 3,03
|
|THYAO
|26,12
|1.420.480.954
|% 0,54
|
|ASELS
|24,18
|1.273.912.192
|% 5,31
|
|EREGL
|35,56
|920.271.997
|% 3,13
|
|KOZAL
|127,50
|712.318.517
|% 8,79
|
|KRDMD
|13,25
|1.562.322.194
|% 3,03
|
|YKBNK
|3,68
|279.466.820
|% 0,82
|
|PETKM
|7,85
|455.652.982
|% 2,75
|
|THYAO
|26,12
|1.420.480.954
|% 0,54
|
|ASELS
|24,18
|1.273.912.192
|% 5,31
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1450
|14,1535
|% 0,45
|
|Euro
|15,6856
|15,7392
|% 0,19
|
|Sterlin
|18,8582
|18,9527
|% 0,19
|
|Frank
|15,3127
|15,4049
|% 0,44
|
|Riyal
|3,7576
|3,7765
|% 0,36
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|5,91
|
|Altın Gr.
|877
|877
|4,51
|
|Cumhuriyet
|5.825
|5.913
|9,00
|
|Tam
|5.797
|5.941
|14,92
|
|Yarım
|2.802
|2.874
|7,21
|
|Çeyrek
|1.405
|1.437
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|25,29
|25,33
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,50
|0,05
|
|B. Petrol
|116
|116
|2,64
|