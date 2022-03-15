***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









o Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu katılma paylarının ihracına ilişkin izahnamesinin onylanması talebiyle Kurul'a yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 10.03.2022 tarih ve E-12233903-305.01.01-18540 sayılı yazısı ile tarafımıza Kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010668BIST