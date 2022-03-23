***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
23.03.2022 14:30
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Neo Portföy Yönetimi A.Ş Hisse Senedi Şemsiye Fon İçtüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012320
BIST
16:422.174
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -14,42
|Açılış
|: 2.195
|
|Önceki Kapanış
|: 2.189
|
2.204
En Düşük
2.170
16:4214,8553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0330
|Açılış
|: 14,8380
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8280
|
14,8553
En Düşük
14,7784
16:4216,2971
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0620
|Açılış
|: 16,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3846
En Düşük
16,2835
16:42923,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 7,57
|Açılış
|: 922,41
|
|Önceki Kapanış
|: 916,12
|
923,20
En Düşük
912,76
BIST En Aktif Hisseler16:42
|ENSRI
|16,94
|36.886.371
|% 10,00
|
|NETAS
|17,93
|24.248.692
|% 10,00
|
|GZNMI
|38,34
|34.658.584
|% 9,98
|
|KUTPO
|46,56
|104.860.664
|% 9,97
|
|ISYAT
|4,15
|88.672.903
|% 9,79
|
|PKENT
|258,20
|65.825.042
|% -9,97
|
|DOHOL
|3,28
|1.156.787.852
|% -9,89
|
|SERVE
|13,68
|1.169.266
|% -7,25
|
|AYCES
|67,65
|7.817.088
|% -6,63
|
|MAALT
|271,40
|72.479.497
|% -5,73
|
|GARAN
|12,10
|3.109.845.602
|% 1,42
|
|THYAO
|28,26
|1.903.177.643
|% -0,91
|
|KRDMD
|15,21
|1.337.443.988
|% -0,33
|
|HEKTS
|18,15
|1.160.091.122
|% 4,73
|
|DOHOL
|3,28
|1.156.787.852
|% -9,89
|
|DOHOL
|3,28
|1.156.787.852
|% -9,89
|
|GARAN
|12,10
|3.109.845.602
|% 1,42
|
|ODAS
|1,61
|270.366.670
|% -2,42
|
|YKBNK
|4,02
|665.837.518
|% -1,95
|
|EKGYO
|2,34
|382.854.448
|% 0,00
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8462
|14,8516
|% 0,20
|
|Euro
|16,2888
|16,3031
|% -0,34
|
|Sterlin
|19,5200
|19,6179
|% -0,45
|
|Frank
|15,8180
|15,9133
|% -0,09
|
|Riyal
|3,9456
|3,9654
|% 0,11
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|13,20
|
|Altın Gr.
|922
|922
|5,96
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.206
|43,00
|
|Tam
|6.085
|6.237
|54,58
|
|Yarım
|2.941
|3.017
|26,40
|
|Çeyrek
|1.475
|1.509
|13,20
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,14
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,96
|11,97
|0,15
|
|B. Petrol
|121
|121
|5,24
|