***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
06.04.2022 16:41
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(NRM) Neo Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon 01/03/2022 - 31/03/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016570
BIST
16:332.323
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -2,82
|Açılış
|: 2.328
|
|Önceki Kapanış
|: 2.326
|
2.348
En Düşük
2.317
16:3314,7424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0294
|Açılış
|: 14,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7150
|
14,7470
En Düşük
14,7016
16:3316,1084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0527
|Açılış
|: 16,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1339
En Düşük
16,0198
16:33914,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,22
|Açılış
|: 914,17
|
|Önceki Kapanış
|: 910,95
|
916,44
En Düşük
907,30
BIST En Aktif Hisseler16:33
|KONKA
|15,09
|144.082.560
|% 9,99
|
|DOAS
|70,05
|57.978.875
|% 9,97
|
|PAGYO
|11,27
|3.836.990
|% 9,95
|
|ARMDA
|94,45
|12.872.105
|% 9,95
|
|ULUSE
|165,70
|7.533.652
|% 9,95
|
|BOBET
|4,59
|98.163.370
|% -10,00
|
|DZGYO
|2,37
|26.654.400
|% -6,69
|
|LIDER
|17,46
|266.966.212
|% -6,38
|
|ISBTR
|52.000,00
|52.000
|% -5,45
|
|CANTE
|24,14
|26.245.330
|% -4,96
|
|THYAO
|34,76
|3.337.524.249
|% 0,75
|
|PETKM
|10,00
|2.027.386.754
|% 2,56
|
|ASELS
|25,72
|1.630.125.584
|% -1,15
|
|GARAN
|12,46
|1.485.763.965
|% -0,24
|
|SISE
|16,40
|1.351.629.017
|% -0,85
|
|ODAS
|2,06
|1.078.549.646
|% 7,85
|
|EKGYO
|2,57
|700.277.954
|% -0,77
|
|PETKM
|10,00
|2.027.386.754
|% 2,56
|
|YKBNK
|4,16
|838.827.283
|% -1,19
|
|KARSN
|5,75
|988.614.750
|% 1,59
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7372
|14,7424
|% 0,20
|
|Euro
|16,0966
|16,1084
|% 0,33
|
|Sterlin
|19,2316
|19,3281
|% 0,19
|
|Frank
|15,7369
|15,8317
|% -0,29
|
|Riyal
|3,9183
|3,9379
|% 0,09
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|2,15
|
|Altın Gr.
|913
|913
|1,86
|
|Cumhuriyet
|6.053
|6.145
|-36,00
|
|Tam
|6.028
|6.178
|-35,25
|
|Yarım
|2.913
|2.989
|-17,05
|
|Çeyrek
|1.461
|1.494
|-8,52
|
|Gümüş.Ons
|24,38
|24,41
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,53
|-0,00
|
|B. Petrol
|107
|107
|0,65
|
Seans Raporu
16:33
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16:47ESCAR
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16:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 09 kaybederek (% -0.24 ) 2, 088
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