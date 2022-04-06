***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
06.04.2022 16:41
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(NIG) Neo Portföy Kıg Serbest Fon 01/03/2022 - 31/03/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016569
BIST
18:052.316
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -9,89
|Açılış
|: 2.328
|
|Önceki Kapanış
|: 2.326
|
2.348
En Düşük
2.308
18:0514,7312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0182
|Açılış
|: 14,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7150
|
14,7545
En Düşük
14,7016
18:0516,0575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0018
|Açılış
|: 16,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1339
En Düşük
16,0198
18:05909,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,12
|Açılış
|: 909,83
|
|Önceki Kapanış
|: 910,95
|
916,44
En Düşük
907,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONKA
|15,09
|146.878.601
|% 9,99
|
|CASA
|110,20
|413.363
|% 9,98
|
|DOAS
|70,05
|59.106.469
|% 9,97
|
|ULUSE
|165,70
|7.544.920
|% 9,95
|
|PAGYO
|11,27
|3.872.750
|% 9,95
|
|GZNMI
|41,76
|33.051.749
|% -10,00
|
|BOBET
|4,59
|99.952.635
|% -10,00
|
|LIDER
|17,39
|308.598.668
|% -6,76
|
|CEOEM
|11,14
|63.669.287
|% -6,23
|
|KLNMA
|14,03
|868.233
|% -5,14
|
|THYAO
|34,62
|4.625.888.447
|% 0,35
|
|PETKM
|10,08
|2.580.297.774
|% 3,38
|
|GARAN
|12,41
|2.201.053.909
|% -0,64
|
|ASELS
|25,54
|1.917.505.048
|% -1,84
|
|KRDMD
|15,47
|1.798.418.952
|% -2,15
|
|ODAS
|2,07
|1.360.909.591
|% 8,38
|
|EKGYO
|2,55
|839.943.285
|% -1,54
|
|PETKM
|10,08
|2.580.297.774
|% 3,38
|
|KARSN
|5,77
|1.448.822.624
|% 1,94
|
|YKBNK
|4,17
|1.027.445.524
|% -0,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7268
|14,7338
|% 0,14
|
|Euro
|16,0303
|16,0576
|% 0,01
|
|Sterlin
|19,2071
|19,3034
|% 0,06
|
|Frank
|15,7311
|15,8258
|% -0,33
|
|Riyal
|3,9145
|3,9342
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.918
|-5,72
|
|Altın Gr.
|911
|911
|0,19
|
|Cumhuriyet
|6.066
|6.158
|-23,00
|
|Tam
|6.039
|6.189
|-24,24
|
|Yarım
|2.919
|2.994
|-11,72
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|-5,86
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,27
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,56
|0,03
|
|B. Petrol
|102
|102
|-4,73
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58CEOEM
Yüzde -5.89 oranında düşüşle 11.18 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 302, 905 adet işlem
-
17:57ESCAR
Yüzde -5.33 oranında düşüşle 33.04 lira fiyatla işlem gören hissede 290, 231 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 72 kaybederek (% -0.49 ) 2, 577
-
17:56
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, EKGYO, KARSN
-
17:56XU100
Endeks 2, 320 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 29 altında . İşlem hacmi 39, 918.00 milyon TL de