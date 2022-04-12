***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
12.04.2022 11:14
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
SPK'dan alınan 25.03.2022 tarih ve E-12233903-320.05-19153 sayılı izin doğrultusunda, Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Üçüncü Nurol Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun kuruculuğu ve yöneticiliğinin Nurol Portföy Yönetimi A.Ş.'ye devri ve içtüzük, ihraç belgesi değişikliklerine ilişkin duyuru metnidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019491
BIST
12:112.430
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -19,48
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.449
|
2.449
En Düşük
2.422
12:1114,6840
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0219
|Açılış
|: 14,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6887
En Düşük
14,6447
12:1115,9693
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0040
|Açılış
|: 15,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9750
|
15,9894
En Düşük
15,9215
12:11921,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,08
|Açılış
|: 921,07
|
|Önceki Kapanış
|: 921,15
|
925,01
En Düşük
919,90
BIST En Aktif Hisseler12:11
|CLEBI
|257,60
|77.544.949
|% 9,99
|
|MMCAS
|3,20
|767.974
|% 9,97
|
|KERVN
|0,65
|457.917
|% 8,33
|
|SANKO
|12,22
|53.100.006
|% 7,29
|
|ATLAS
|1,44
|7.834.681
|% 6,67
|
|OYLUM
|2,33
|2.172.505
|% -47,64
|
|ISGYO
|14,85
|12.156.411
|% -10,00
|
|IHAAS
|13,65
|24.960.492
|% -9,96
|
|BRMEN
|2,04
|130.805
|% -8,93
|
|GZNMI
|36,30
|15.238.320
|% -8,10
|
|THYAO
|36,50
|2.382.985.112
|% 0,94
|
|GARAN
|13,55
|1.528.540.778
|% -2,38
|
|SISE
|17,15
|1.406.091.299
|% 0,53
|
|KRDMD
|16,10
|1.133.024.976
|% -0,56
|
|YKBNK
|4,89
|1.075.372.119
|% -2,59
|
|ODAS
|2,27
|586.373.245
|% 4,13
|
|EKGYO
|2,66
|688.275.195
|% -3,62
|
|YKBNK
|4,89
|1.075.372.119
|% -2,59
|
|DOHOL
|3,79
|830.307.899
|% -3,56
|
|TSKB
|1,66
|285.065.061
|% -4,60
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6801
|14,6840
|% 0,15
|
|Euro
|15,9582
|15,9693
|% 0,03
|
|Sterlin
|19,0346
|19,1301
|% -0,06
|
|Frank
|15,6778
|15,7723
|% -0,04
|
|Riyal
|3,9040
|3,9236
|% 0,15
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.950
|-3,54
|
|Altın Gr.
|921
|921
|-0,33
|
|Cumhuriyet
|6.104
|6.197
|-1,00
|
|Tam
|6.074
|6.225
|4,97
|
|Yarım
|2.936
|3.011
|2,40
|
|Çeyrek
|1.473
|1.506
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|24,87
|24,90
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,76
|-0,08
|
|B. Petrol
|102
|102
|3,31
|
Seans Raporu
12:11
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12:26IHYAY
Yüzde -4.05 oranında düşüşle 0.71 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 391, 998 adet işlem
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12:25XU100
Endeks 2, 428 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 86 altında . İşlem hacmi 23, 217.00 milyon TL de
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12:24GZNMI
Yüzde -8.15 oranında düşüşle 36.28 lira fiyatla işlem gören hissede 416, 773 adet işlem
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12:22ISFIN
Yüzde -6.28 oranında düşüşle 4.33 lira fiyatla işlem gören hissede 98, 154, 333 adet işlem
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12:21TRGYO
Yüzde -4.62 oranında düşüşle 6.61 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 764, 613 adet işlem