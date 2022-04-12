***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSPK'dan alınan 25.03.2022 tarih ve E-12233903-320.05-19153 sayılı izin doğrultusunda, Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Üçüncü Nurol Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun kuruculuğu ve yöneticiliğinin Nurol Portföy Yönetimi A.Ş.'ye devri ve içtüzük, ihraç belgesi değişikliklerine ilişkin duyuru metnidir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019491BIST