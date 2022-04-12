***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
12.04.2022 11:15
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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SPK'dan alınan 25.03.2022 tarih ve E-12233903-320.05-19153 sayılı izin doğrultusunda, Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Dördüncü Nurol Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun kuruculuğu ve yöneticiliğinin Nurol Portföy Yönetimi A.Ş.'ye devri ve içtüzük, ihraç belgesi değişikliklerine ilişkin duyuru metnidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019492
BIST
12:572.434
En Yüksek
|Değişim
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925,01
En Düşük
919,90
BIST En Aktif Hisseler12:55
|CLEBI
|257,60
|78.581.274
|% 9,99
|
|MMCAS
|3,20
|767.974
|% 9,97
|
|ESCOM
|8,49
|31.488.662
|% 9,13
|
|TSPOR
|6,23
|263.213.798
|% 8,35
|
|KERVN
|0,65
|1.970.470
|% 8,33
|
|OYLUM
|2,33
|2.224.550
|% -47,64
|
|ISGYO
|14,85
|13.821.764
|% -10,00
|
|IHAAS
|13,65
|25.074.415
|% -9,96
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|CASA
|125,00
|645.271
|% -9,42
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|GZNMI
|35,98
|16.514.673
|% -8,91
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|THYAO
|36,68
|2.625.842.279
|% 1,44
|
|GARAN
|13,61
|1.711.316.498
|% -1,95
|
|SISE
|17,23
|1.567.949.423
|% 1,00
|
|KRDMD
|16,17
|1.271.187.703
|% -0,12
|
|YKBNK
|4,93
|1.172.179.830
|% -1,79
|
|ODAS
|2,31
|756.684.426
|% 5,96
|
|EKGYO
|2,69
|749.484.477
|% -2,54
|
|DOHOL
|3,74
|995.958.044
|% -4,83
|
|YKBNK
|4,93
|1.172.179.830
|% -1,79
|
|TSKB
|1,66
|347.329.366
|% -4,60
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6836
|14,6869
|% 0,17
|
|Euro
|15,9631
|15,9762
|% 0,07
|
|Sterlin
|19,0387
|19,1342
|% -0,04
|
|Frank
|15,6786
|15,7730
|% -0,03
|
|Riyal
|3,9041
|3,9237
|% 0,15
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.953
|1.954
|-0,15
|
|Altın Gr.
|922
|922
|0,74
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|Cumhuriyet
|6.107
|6.200
|2,00
|
|Tam
|6.079
|6.230
|9,96
|
|Yarım
|2.938
|3.014
|4,81
|
|Çeyrek
|1.474
|1.507
|2,41
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|25,00
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,80
|-0,04
|
|B. Petrol
|101
|101
|2,96
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