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***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

06.05.2022 16:53
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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Açıklamalar

(NSK) Neo Portföy Birinci Serbest Fon 01/04/2022 - 29/04/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027289


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BIST En Aktif Hisseler17:41
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALKA 35,02 62.925.872 % 9,99  
IMASM 19,96 16.803.526 % 9,97  
TIRE 16,98 101.923.102 % 9,97  
UFUK 37,94 2.569.219 % 9,97  
OLMK 9,64 41.412.164 % 9,92  
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17:41 Alış Satış %  
Dolar 14,9482 14,9544 % 0,63  
Euro 15,8263 15,8376 % 0,80  
Sterlin 18,3696 18,4617 % 0,37  
Frank 15,0926 15,1835 % 0,47  
Riyal 3,9733 3,9932 % 0,62  
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17:41 Alış Satış %  
Altın Ons 1.884 1.885 7,59  
Altın Gr. 905 905 8,52  
Cumhuriyet 6.092 6.184 30,00  
Tam 6.062 6.216 39,70  
Yarım 2.930 3.007 19,21  
Çeyrek 1.470 1.504 9,60  
Gümüş.Ons 22,45 22,47 -0,07  
Gümüş Gr. 10,77 10,78 0,02  
B. Petrol 112 112 1,38  
Seans Raporu 17:41
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