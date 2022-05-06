***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
06.05.2022 16:53
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(NRM) Neo Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon 01/04/2022 - 29/04/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027290
BIST
17:432.448
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -18,04
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.471
En Düşük
2.433
17:4314,9491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0881
|Açılış
|: 15,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8920
|
14,9557
En Düşük
14,8503
17:4315,8358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1237
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7050
|
15,8502
En Düşük
15,6090
17:43905,83
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 9,12
|Açılış
|: 905,83
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler17:41
|ALKA
|35,02
|62.925.872
|% 9,99
|
|IMASM
|19,96
|16.803.526
|% 9,97
|
|TIRE
|16,98
|101.923.102
|% 9,97
|
|UFUK
|37,94
|2.569.219
|% 9,97
|
|OLMK
|9,64
|41.412.164
|% 9,92
|
|PETUN
|24,12
|65.284.209
|% -9,26
|
|ETILR
|9,08
|7.404.144
|% -8,28
|
|SELVA
|18,10
|27.845.111
|% -8,03
|
|ODAS
|2,47
|470.171.894
|% -7,14
|
|ALCTL
|27,30
|40.966.246
|% -6,63
|
|SISE
|19,34
|5.258.972.600
|% 2,82
|
|THYAO
|42,06
|3.205.390.294
|% -1,45
|
|TUPRS
|251,50
|1.819.319.473
|% 2,53
|
|AKBNK
|8,72
|1.472.112.960
|% -0,68
|
|KOZAL
|184,40
|1.433.405.825
|% 3,77
|
|SISE
|19,34
|5.258.972.600
|% 2,82
|
|YKBNK
|4,82
|1.132.261.179
|% -0,41
|
|ODAS
|2,47
|470.171.894
|% -7,14
|
|AKBNK
|8,72
|1.472.112.960
|% -0,68
|
|EKGYO
|2,67
|440.371.272
|% -1,48
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9482
|14,9544
|% 0,63
|
|Euro
|15,8263
|15,8376
|% 0,80
|
|Sterlin
|18,3696
|18,4617
|% 0,37
|
|Frank
|15,0926
|15,1835
|% 0,47
|
|Riyal
|3,9733
|3,9932
|% 0,62
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.885
|7,59
|
|Altın Gr.
|905
|905
|8,52
|
|Cumhuriyet
|6.092
|6.184
|30,00
|
|Tam
|6.062
|6.216
|39,70
|
|Yarım
|2.930
|3.007
|19,21
|
|Çeyrek
|1.470
|1.504
|9,60
|
|Gümüş.Ons
|22,45
|22,47
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,77
|10,78
|0,02
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,38
|
Seans Raporu
17:41
daha fazla
-
17:55ADEL
Yüzde -4.23 oranında düşüşle 24.92 lira fiyatla işlem gören hissede 239, 191 adet işlem
-
17:54ODAS
Yüzde -7.14 oranında düşüşle 2.47 lira fiyatla işlem gören hissede 188, 167, 964 adet işlem
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, SISE, KOZAA
-
17:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 89 kaybederek (% -1.03 ) 2, 190
-
17:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, CELHA, DYOBY, DENGE, IMASM, TIRE, ALKA, OLMK