***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
06.05.2022 16:53
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(OSF) Neo Portföy Balkan Serbest Fon 01/04/2022 - 29/04/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027293
BIST
18:052.459
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -7,54
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.471
En Düşük
2.433
18:0514,9553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0943
|Açılış
|: 15,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8920
|
14,9557
En Düşük
14,8503
18:0515,8413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,1292
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7050
|
15,8502
En Düşük
15,6090
18:05905,82
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 9,12
|Açılış
|: 905,82
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMRTG
|20,48
|293.457.928
|% 9,99
|
|ALKA
|35,02
|63.014.892
|% 9,99
|
|IMASM
|19,96
|16.942.846
|% 9,97
|
|TIRE
|16,98
|103.892.306
|% 9,97
|
|GEDZA
|25,58
|50.405.797
|% 9,97
|
|CASA
|121,50
|307.023
|% -9,93
|
|PETUN
|24,18
|67.473.992
|% -9,03
|
|SELVA
|18,17
|28.550.842
|% -7,67
|
|ETILR
|9,19
|8.129.092
|% -7,17
|
|SUMAS
|70,10
|448.968
|% -6,53
|
|SISE
|19,40
|5.443.039.573
|% 3,14
|
|TUPRS
|254,30
|1.917.250.541
|% 3,67
|
|KOZAL
|186,20
|1.524.299.256
|% 4,78
|
|PETKM
|10,03
|1.209.427.124
|% 2,14
|
|YKBNK
|4,83
|1.185.693.931
|% -0,21
|
|ODAS
|2,52
|493.728.894
|% -5,26
|
|ARDYZ
|5,60
|140.498.427
|% 2,19
|
|ISKPL
|4,90
|115.191.178
|% 8,41
|
|TURSG
|4,99
|97.595.133
|% -1,58
|
|MOBTL
|1,72
|30.990.121
|% -0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9446
|14,9535
|% 0,62
|
|Euro
|15,8314
|15,8486
|% 0,87
|
|Sterlin
|18,4065
|18,4988
|% 0,57
|
|Frank
|15,1126
|15,2036
|% 0,61
|
|Riyal
|3,9729
|3,9928
|% 0,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.888
|10,35
|
|Altın Gr.
|906
|906
|9,45
|
|Cumhuriyet
|6.092
|6.184
|30,00
|
|Tam
|6.062
|6.216
|39,70
|
|Yarım
|2.930
|3.007
|19,21
|
|Çeyrek
|1.470
|1.504
|9,60
|
|Gümüş.Ons
|22,49
|22,52
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,79
|10,80
|0,04
|
|B. Petrol
|113
|113
|2,21
|