***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu ve yöneticisi olduğumuz Neo Portföy Yönetimi A.Ş Para Piyasası Şemsiye Fonu'na bağlı olarak ihraç edilecek Neo Portföy İkinci Para Piyasası(TL)Fonu katılma paylarının ihracına ilişkin izahnamesinin onaylanması talebiyle Kurul'a yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 21.06.2022 tarih ve E-12233903-305.01.01-23120 sayılı yazısı ile tarafımıza Kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040112BIST