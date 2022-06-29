***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
29.06.2022 17:47
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Açıklamalar
Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz Neo Portföy Yönetimi A.Ş Para Piyasası Şemsiye Fonu'na bağlı olarak ihraç edilecek Neo Portföy İkinci Para Piyasası(TL)Fonu katılma paylarının ihracına ilişkin izahnamesinin onaylanması talebiyle Kurul'a yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 21.06.2022 tarih ve E-12233903-305.01.01-23120 sayılı yazısı ile tarafımıza Kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040112
BIST
17:592.402
En Yüksek
|Değişim
|: -3,55%
|| -88,28
|Açılış
|: 2.493
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.494
En Düşük
2.402
17:5916,6134
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0688
|Açılış
|: 16,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7400
|
16,7236
En Düşük
16,5311
17:5917,3939
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,1593
|Açılış
|: 17,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,5880
En Düşük
17,3311
17:59971,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -4,76
|Açılış
|: 971,34
|
|Önceki Kapanış
|: 976,11
|
981,03
En Düşük
968,25
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ORCAY
|18,35
|114.399.779
|% 9,95
|
|COSMO
|11,54
|1.063.045
|% 9,90
|
|RTALB
|6,79
|74.731.359
|% 9,89
|
|TURSG
|5,35
|477.643.532
|% 9,86
|
|ULUSE
|222,70
|24.518.741
|% 9,43
|
|LIDFA
|12,60
|77.381.235
|% -10,00
|
|BASCM
|3,78
|786.808
|% -10,00
|
|MAKIM
|16,94
|443.066.211
|% -9,99
|
|RODRG
|20,08
|9.137.840
|% -9,96
|
|YEOTK
|58,45
|87.030.549
|% -9,94
|
|THYAO
|46,18
|5.042.324.240
|% -3,87
|
|SISE
|20,68
|1.941.516.508
|% -3,45
|
|EREGL
|26,54
|1.633.279.930
|% -3,70
|
|ASELS
|22,68
|1.409.849.753
|% -2,24
|
|AKBNK
|8,02
|1.201.669.338
|% -3,49
|
|EKGYO
|2,53
|585.829.802
|% -3,44
|
|YKBNK
|4,29
|919.476.940
|% -4,03
|
|ODAS
|2,90
|608.444.116
|% -4,92
|
|TSKB
|2,02
|352.494.645
|% -2,42
|
|AKBNK
|8,02
|1.201.669.338
|% -3,49
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6324
|16,6340
|% -0,29
|
|Euro
|17,3316
|17,3951
|% -0,90
|
|Sterlin
|20,1011
|20,2019
|% -0,80
|
|Frank
|17,3409
|17,4453
|% -0,05
|
|Riyal
|4,4161
|4,4382
|% -0,34
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.818
|-2,26
|
|Altın Gr.
|973
|973
|-3,07
|
|Cumhuriyet
|6.500
|6.599
|-26,00
|
|Tam
|6.496
|6.609
|-28,00
|
|Yarım
|3.180
|3.232
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.593
|1.615
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,75
|20,80
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,10
|-0,10
|
|B. Petrol
|114
|114
|0,16
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59EGEEN
Yüzde -7.87 oranında düşüşle 2, 303.70 lira fiyatla işlem gören hissede 127, 616 adet işlem
-
17:57YUNSA
Yüzde -8.47 oranında düşüşle 30.68 lira fiyatla işlem gören hissede 814, 940 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -84, 16 kaybederek (% -3.11 ) 2, 623
-
17:56XU100
Endeks 2, 416 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 97 altında . İşlem hacmi 29, 640.00 milyon TL de
-
17:54SEKUR
Yüzde -8.04 oranında düşüşle 13.95 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 173, 557 adet işlem