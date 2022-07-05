***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
05.07.2022 19:07
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(NBZ) Neo Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon 01/06/2022 - 30/06/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041847
BIST
18:052.371
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -34,73
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.359
18:0516,9576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1314
|Açılış
|: 17,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8450
|
17,0624
En Düşük
16,7799
18:0517,4218
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,1150
|Açılış
|: 17,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5850
|
17,6240
En Düşük
17,3703
18:05965,08
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -12,70
|Açılış
|: 965,08
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
988,46
En Düşük
963,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GEREL
|4,62
|49.307.907
|% 10,00
|
|RTALB
|7,02
|79.492.897
|% 9,86
|
|GZNMI
|46,20
|39.019.224
|% 9,79
|
|CANTE
|43,28
|53.146.803
|% 8,20
|
|OYAYO
|10,29
|15.063.625
|% 8,20
|
|ULUSE
|207,00
|14.281.464
|% -10,00
|
|BERA
|14,31
|472.695.854
|% -6,96
|
|OZKGY
|5,79
|41.552.356
|% -6,61
|
|OZKGY
|5,79
|41.552.356
|% -6,61
|
|BASCM
|3,41
|211.812
|% -6,58
|
|THYAO
|47,00
|4.444.391.609
|% -1,43
|
|SISE
|21,00
|1.755.556.484
|% -0,94
|
|EREGL
|26,08
|1.731.666.761
|% 0,46
|
|HEKTS
|30,54
|1.533.130.897
|% 6,04
|
|SASA
|39,64
|1.355.249.207
|% -2,12
|
|EKGYO
|2,79
|1.191.104.372
|% -1,41
|
|YKBNK
|4,17
|986.300.748
|% -2,57
|
|ODAS
|2,78
|563.031.383
|% 1,83
|
|TSKB
|1,94
|221.571.401
|% -2,02
|
|ISCTR
|4,40
|461.283.080
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,9670
|16,9698
|% 0,85
|
|Euro
|17,3303
|17,4368
|% -0,57
|
|Sterlin
|20,1818
|20,2830
|% -0,51
|
|Frank
|17,4313
|17,5363
|% 0,07
|
|Riyal
|4,5036
|4,5262
|% 0,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.770
|-38,27
|
|Altın Gr.
|964
|964
|-13,28
|
|Cumhuriyet
|6.489
|6.587
|-52,00
|
|Tam
|6.468
|6.580
|-46,00
|
|Yarım
|3.166
|3.217
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.586
|1.608
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,21
|19,24
|-0,75
|
|Gümüş Gr.
|10,48
|10,49
|-0,32
|
|B. Petrol
|103
|103
|-10,91
|