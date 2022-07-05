***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar(NRM) Neo Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon 01/06/2022 - 30/06/2022 tarihleri arasında, fonun kaldıraç limiti, 18.06.2022 tarihinde dolaşımdaki pay sayısının %99,99'na denk gelen satış nedeniyle aşılmıştır. Kaldıraç yaratan işlemler Eurobond'lar üzerinden gerçekleştirilen REPO işlemleri olup, aşım 2 gün sonra giderilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041849BIST