***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
18.07.2022 17:29
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz Neo Portföy Yönetimi A.Ş Serbest Şemsiye Fonu'na bağlı olarak ihraç edilecek Neo Portföy Üçüncü Serbest (TL) Fonu katılma paylarının ihracına ilişkin izahnamesinin onaylanması talebiyle Kurul'a yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 30.06.2022 tarih ve E-12233903-305.01.01-23567 sayılı yazısı ile tarafımıza Kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045892
BIST
17:372.444
En Yüksek
|Değişim
|: 2,60%
|| 61,94
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.382
|
2.446
En Düşük
2.402
17:3717,4478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0479
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5200
|
17,5132
En Düşük
17,2771
17:3717,8018
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 0,2504
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
17,8209
En Düşük
17,4486
17:37961,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 5,94
|Açılış
|: 962,30
|
|Önceki Kapanış
|: 955,87
|
970,35
En Düşük
948,85
BIST En Aktif Hisseler17:35
|RTALB
|9,24
|160.708.190
|% 10,00
|
|PENTA
|436,40
|29.642.115
|% 9,98
|
|MAKIM
|14,71
|194.186.953
|% 9,94
|
|KLRHO
|11,41
|63.442.786
|% 9,92
|
|IMASM
|57,60
|14.941.346
|% 9,92
|
|GESAN
|47,18
|290.141.622
|% -8,30
|
|BASCM
|3,18
|582.120
|% -7,02
|
|DOBUR
|43,40
|8.020.316
|% -6,87
|
|SILVR
|20,54
|69.129.499
|% -6,81
|
|FENER
|51,40
|256.226.805
|% -5,86
|
|THYAO
|49,56
|3.834.549.274
|% 3,38
|
|EREGL
|27,26
|1.404.017.401
|% 5,01
|
|SISE
|20,62
|1.372.016.534
|% 1,38
|
|ODAS
|3,46
|975.561.281
|% 6,13
|
|SASA
|40,96
|924.947.030
|% 3,28
|
|ODAS
|3,46
|975.561.281
|% 6,13
|
|EKGYO
|2,97
|640.175.574
|% 0,68
|
|YKBNK
|4,35
|629.742.220
|% 4,07
|
|AKBNK
|8,25
|673.070.440
|% 4,30
|
|THYAO
|49,56
|3.834.549.274
|% 3,38
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4343
|17,4431
|% 0,25
|
|Euro
|17,7845
|17,8011
|% 1,42
|
|Sterlin
|20,9072
|21,0121
|% 1,58
|
|Frank
|17,8505
|17,9580
|% 0,52
|
|Riyal
|4,6351
|4,6583
|% 0,34
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.714
|6,14
|
|Altın Gr.
|964
|964
|7,94
|
|Cumhuriyet
|6.514
|6.613
|8,00
|
|Tam
|6.529
|6.635
|-69,00
|
|Yarım
|3.172
|3.239
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.591
|1.619
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,93
|18,95
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|10,61
|10,62
|0,15
|
|B. Petrol
|106
|106
|4,43
|
Seans Raporu
17:35
daha fazla
-
17:50KERVT
Yüzde 9.42 oranında artışla 6.97 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 767, 163 adet işlem
-
17:49TUPRS
Yüzde 5.84 oranında artışla 241.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 446, 902 adet işlem
-
17:48KARYE
Yüzde 6.84 oranında artışla 14.84 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 156, 989 adet işlem
-
17:47BRSAN
Yüzde 6.08 oranında artışla 38.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 193, 556 adet işlem
-
17:46ASUZU
Yüzde 8.73 oranında artışla 191.90 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 011, 333 adet işlem