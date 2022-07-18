***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
18.07.2022 17:29
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Açıklamalar
Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz Neo Portföy Yönetimi A.Ş Serbest Şemsiye Fonu'na bağlı olarak ihraç edilecek Neo Portföy Üçüncü Serbest (TL)Fonu katılma paylarının ihracına ilişkin izahnamesinin onaylanması talebiyle Kurul'a yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 30.06.2022 tarih ve E-12233903-305.01.01-23567 sayılı yazısı ile tarafımıza Kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045893
BIST
17:142.441
En Yüksek
|Değişim
|: 2,45%
|| 58,28
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.382
|
2.446
En Düşük
2.402
17:1417,4597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0598
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5200
|
17,5132
En Düşük
17,2771
17:1417,7810
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,2296
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
17,8209
En Düşük
17,4486
17:14963,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 7,91
|Açılış
|: 963,79
|
|Önceki Kapanış
|: 955,87
|
970,35
En Düşük
948,85
BIST En Aktif Hisseler17:14
|RTALB
|9,24
|160.417.527
|% 10,00
|
|MAKIM
|14,71
|188.113.284
|% 9,94
|
|KLRHO
|11,41
|63.400.147
|% 9,92
|
|IMASM
|57,60
|14.934.895
|% 9,92
|
|KERVT
|6,99
|111.369.386
|% 9,73
|
|GESAN
|47,54
|285.973.304
|% -7,60
|
|DOBUR
|43,16
|7.955.333
|% -7,38
|
|BASCM
|3,18
|582.120
|% -7,02
|
|SILVR
|20,54
|67.332.333
|% -6,81
|
|PINSU
|5,87
|45.549.656
|% -5,93
|
|THYAO
|49,58
|3.670.254.183
|% 3,42
|
|EREGL
|27,14
|1.342.269.980
|% 4,55
|
|SISE
|20,58
|1.323.084.955
|% 1,18
|
|ODAS
|3,49
|944.742.782
|% 7,06
|
|SASA
|40,86
|906.005.110
|% 3,03
|
|ODAS
|3,49
|944.742.782
|% 7,06
|
|EKGYO
|2,96
|632.712.655
|% 0,34
|
|YKBNK
|4,34
|603.519.442
|% 3,83
|
|AKBNK
|8,23
|652.587.457
|% 4,05
|
|TSKB
|2,14
|163.543.308
|% 2,39
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4526
|17,4597
|% 0,34
|
|Euro
|17,7651
|17,7810
|% 1,31
|
|Sterlin
|20,9083
|21,0132
|% 1,58
|
|Frank
|17,8465
|17,9540
|% 0,50
|
|Riyal
|4,6399
|4,6632
|% 0,44
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.716
|7,87
|
|Altın Gr.
|964
|964
|8,07
|
|Cumhuriyet
|6.514
|6.613
|8,00
|
|Tam
|6.533
|6.622
|-82,00
|
|Yarım
|3.174
|3.232
|-33,00
|
|Çeyrek
|1.592
|1.616
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|18,91
|18,93
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|10,61
|10,63
|0,15
|
|B. Petrol
|106
|106
|4,74
|
Seans Raporu
17:14
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17:29
BIZIM, RTALB, MRGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:29
EGEEN, ALMAD, UTPYA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında