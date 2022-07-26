***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
26.07.2022 14:44
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Neo Tech Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İçtüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047741
BIST
17:292.543
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -5,69
|Açılış
|: 2.558
|
|Önceki Kapanış
|: 2.548
|
2.566
En Düşük
2.535
17:2917,8647
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0926
|Açılış
|: 17,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9050
|
17,8786
En Düşük
17,7280
17:2918,1423
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0589
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3100
|
18,2986
En Düşük
18,0114
17:29988,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 5,22
|Açılış
|: 988,29
|
|Önceki Kapanış
|: 983,07
|
992,33
En Düşük
980,65
BIST En Aktif Hisseler17:29
|KAPLM
|64,90
|23.391.194
|% 10,00
|
|DOBUR
|57,75
|15.335.798
|% 10,00
|
|EMNIS
|33,02
|927.400
|% 9,99
|
|INTEM
|80,45
|54.444.679
|% 9,98
|
|IHAAS
|29,78
|10.898.091
|% 9,97
|
|KLRHO
|16,11
|175.438.278
|% -10,00
|
|SANEL
|10,00
|5.505.140
|% -9,99
|
|UFUK
|84,05
|3.995.639
|% -6,04
|
|MMCAS
|2,98
|435.599
|% -5,10
|
|KRGYO
|7,83
|6.510.693
|% -5,09
|
|THYAO
|49,04
|3.550.000.720
|% -1,01
|
|EKGYO
|3,21
|1.628.294.301
|% 1,26
|
|EREGL
|27,74
|1.154.618.821
|% -2,46
|
|YKBNK
|4,74
|1.129.271.034
|% -1,46
|
|GARAN
|15,07
|1.095.953.084
|% -3,71
|
|EKGYO
|3,21
|1.628.294.301
|% 1,26
|
|SKBNK
|1,59
|532.742.725
|% 6,71
|
|TSKB
|2,50
|599.039.203
|% 2,88
|
|YKBNK
|4,74
|1.129.271.034
|% -1,46
|
|ODAS
|3,76
|538.369.331
|% -0,79
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8497
|17,8647
|% 0,52
|
|Euro
|18,1109
|18,1423
|% -0,32
|
|Sterlin
|21,4113
|21,5186
|% 0,26
|
|Frank
|18,4873
|18,5987
|% 0,71
|
|Riyal
|4,7390
|4,7627
|% 0,47
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|-0,61
|
|Altın Gr.
|988
|988
|4,85
|
|Cumhuriyet
|6.626
|6.726
|16,00
|
|Tam
|6.658
|6.719
|3,00
|
|Yarım
|3.244
|3.285
|2,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.642
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,61
|18,64
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,69
|10,71
|0,16
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,66
|