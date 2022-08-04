***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
04.08.2022 17:51
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Neo Portföy Yönetimi A.Ş Hisse Senedi Şemsiye Fonu'na bağlı olarak ihraç edilecek "Neo Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'nun katılma paylarına ilişkin İzahnamesinin onaylanması talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 28.07.2022 tarih ve E-12233903-305.01.01-24394 sayılı yazısı ile tarafımıza Kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051954
BIST
17:592.725
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 40,16
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.734
En Düşük
2.701
17:5917,9561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0290
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9906
En Düşük
17,9146
17:5918,3954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,1533
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3954
En Düşük
18,2123
17:591.031,00
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 13,47
|Açılış
|: 1.031,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.033,11
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler17:59
|DAGHL
|24,86
|22.386.920
|% 10,00
|
|DARDL
|4,29
|272.512.187
|% 10,00
|
|TMSN
|59,45
|556.536.026
|% 9,99
|
|KRPLS
|8,26
|61.677.641
|% 9,99
|
|KLMSN
|14,31
|48.277.596
|% 9,99
|
|KZBGY
|46,58
|157.849.457
|% -9,99
|
|SRVGY
|96,70
|88.980.430
|% -9,96
|
|TURGG
|220,00
|44.582.255
|% -9,17
|
|CANTE
|64,95
|64.355.805
|% -5,39
|
|UFUK
|70,10
|4.872.842
|% -4,17
|
|EKGYO
|3,23
|909.358.060
|% 2,22
|
|TMSN
|59,45
|556.536.026
|% 9,99
|
|ODAS
|4,13
|516.726.792
|% -0,24
|
|AGHOL
|77,05
|453.431.109
|% -1,66
|
|AKFGY
|2,83
|406.918.359
|% 1,43
|
|EKGYO
|3,23
|909.358.060
|% 2,22
|
|AKFGY
|2,83
|406.918.359
|% 1,43
|
|ODAS
|4,13
|516.726.792
|% -0,24
|
|SEGYO
|1,14
|124.964.312
|% -1,72
|
|IHLGM
|0,78
|71.279.573
|% 2,63
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9498
|17,9601
|% 0,18
|
|Euro
|18,3573
|18,3836
|% 0,78
|
|Sterlin
|21,6806
|21,7893
|% -0,13
|
|Frank
|18,6830
|18,7956
|% 0,52
|
|Riyal
|4,7645
|4,7884
|% 0,25
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|17,89
|
|Altın Gr.
|1.031
|1.031
|13,24
|
|Cumhuriyet
|6.873
|6.977
|85,00
|
|Tam
|6.902
|6.966
|63,00
|
|Yarım
|3.363
|3.406
|31,00
|
|Çeyrek
|1.687
|1.702
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|20,12
|20,15
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,68
|0,11
|
|B. Petrol
|95,34
|95,34
|-1,44
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:58CEMTS
Yüzde 9.96 oranında artışla 35.34 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 738, 284 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, TKFEN, GUBRF
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 08 artarak (% 1.69 ) 2, 410
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KRPLS, OZGYO, ORCAY, YEOTK, ISFIN, DARDL, EMNIS, DGGYO, CEMTS, DURDO
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KZBGY, SRVGY, COSMO, BRKO, SNGYO