***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
05.08.2022 12:39
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Evet (Yes)
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04.08.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Neo Portföy Yönetimi A.Ş Hisse Senedi Şemsiye Fonu'na bağlı olarak ihraç edilecek "Neo Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'nun katılma paylarına ilişkin İzahnamesinin onaylanması talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 28.07.2022 tarih ve E-12233903-305.01.01-24394 sayılı yazısı ile tarafımıza Kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052260
BIST
12:412.720
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -4,07
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.739
En Düşük
2.707
12:4117,9664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0569
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9790
En Düşük
17,8915
12:4118,3905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0162
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,3517
12:411.032,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,40
|Açılış
|: 1.032,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.030,38
BIST En Aktif Hisseler12:41
|OBASE
|13,97
|4.669.221
|% 10,00
|
|RODRG
|23,38
|5.002.850
|% 9,97
|
|YUNSA
|39,48
|34.554.722
|% 9,97
|
|MIATK
|41,54
|66.193.573
|% 9,95
|
|MEPET
|3,43
|17.116.727
|% 9,94
|
|ASUZU
|297,00
|85.191.534
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,49
|11.051.960
|% -9,84
|
|KRPLS
|7,78
|615.605.251
|% -5,81
|
|AKSUE
|32,58
|13.190.081
|% -5,67
|
|YAYLA
|4,77
|10.706.755
|% -4,98
|
|THYAO
|55,65
|1.787.130.748
|% 0,63
|
|SISE
|23,58
|850.066.813
|% -0,76
|
|ASELS
|23,62
|685.137.919
|% 1,03
|
|SASA
|49,44
|667.383.373
|% -1,22
|
|KRDMD
|10,95
|662.265.475
|% -3,01
|
|SKBNK
|2,15
|443.359.533
|% 6,97
|
|TSKB
|3,13
|521.027.278
|% 0,64
|
|DOHOL
|4,09
|567.096.187
|% 2,25
|
|ODAS
|4,26
|593.631.129
|% 3,40
|
|ZOREN
|2,43
|278.940.456
|% 2,97
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9626
|17,9664
|% 0,32
|
|Euro
|18,3741
|18,3905
|% 0,09
|
|Sterlin
|21,7215
|21,8305
|% 0,01
|
|Frank
|18,7356
|18,8484
|% 0,28
|
|Riyal
|4,7658
|4,7897
|% 0,27
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|-4,98
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.032
|0,34
|
|Cumhuriyet
|6.876
|6.980
|3,00
|
|Tam
|6.906
|6.960
|-30,00
|
|Yarım
|3.365
|3.403
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.701
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,05
|20,08
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,61
|-0,03
|
|B. Petrol
|94,28
|94,28
|0,16
|