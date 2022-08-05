***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.08.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu olduğumuz Neo Portföy Yönetimi A.Ş Hisse Senedi Şemsiye Fonu'na bağlı olarak ihraç edilecek "Neo Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'nun katılma paylarına ilişkin İzahnamesinin onaylanması talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 28.07.2022 tarih ve E-12233903-305.01.01-24394 sayılı yazısı ile tarafımıza Kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052260BIST