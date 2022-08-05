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***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

05.08.2022 12:39
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
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04.08.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

    
 
 Kurucusu olduğumuz Neo Portföy Yönetimi A.Ş Hisse Senedi Şemsiye Fonu'na bağlı olarak ihraç edilecek "Neo Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'nun katılma paylarına ilişkin İzahnamesinin onaylanması talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş  ve 28.07.2022 tarih ve E-12233903-305.01.01-24394 sayılı yazısı ile  tarafımıza Kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052260


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Cumhuriyet 6.876 6.980 3,00  
Tam 6.906 6.960 -30,00  
Yarım 3.365 3.403 -15,00  
Çeyrek 1.688 1.701 -7,00  
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Gümüş Gr. 11,59 11,61 -0,03  
B. Petrol 94,28 94,28 0,16  
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