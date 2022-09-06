***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
06.09.2022 10:19
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(NBZ) Neo Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon 01/08/2022 - 31/08/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060361
BIST
10:163.405
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 46,44
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.418
En Düşük
3.382
10:1618,2325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0168
|Açılış
|: 18,2580
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2325
En Düşük
18,1962
10:1618,1894
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0961
|Açılış
|: 18,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,2006
En Düşük
18,0825
10:161.005,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,71
|Açılış
|: 1.005,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
1.001,16
BIST En Aktif Hisseler10:16
|ICBCT
|8,72
|19.689.695
|% 9,96
|
|ROYAL
|4,31
|717.395
|% 9,95
|
|ZRGYO
|4,09
|27.810.969
|% 9,07
|
|HALKB
|10,56
|280.682.970
|% 6,99
|
|KRDMA
|10,64
|56.027.369
|% 6,51
|
|MTRKS
|38,52
|7.073.505
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,41
|6.936.998
|% -7,29
|
|COSMO
|36,20
|263.319
|% -6,70
|
|AYCES
|63,80
|475.363
|% -5,34
|
|HKTM
|24,42
|7.921.092
|% -4,98
|
|EREGL
|32,58
|1.308.562.726
|% 5,16
|
|YKBNK
|8,19
|1.229.057.331
|% 0,99
|
|KRDMD
|13,69
|896.299.863
|% 6,29
|
|THYAO
|74,90
|795.624.784
|% -0,33
|
|EKGYO
|4,42
|700.240.081
|% 0,91
|
|EKGYO
|4,42
|700.240.081
|% 0,91
|
|YKBNK
|8,19
|1.229.057.331
|% 0,99
|
|KRDMD
|13,69
|896.299.863
|% 6,29
|
|ISCTR
|10,02
|474.900.398
|% 3,94
|
|AKBNK
|14,63
|675.550.965
|% 3,10
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2195
|18,2325
|% 0,09
|
|Euro
|18,1810
|18,1894
|% 0,53
|
|Sterlin
|21,0764
|21,1821
|% 0,72
|
|Frank
|18,5081
|18,6196
|% -0,07
|
|Riyal
|4,8349
|4,8592
|% 0,06
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.716
|5,89
|
|Altın Gr.
|1.007
|1.007
|5,32
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.833
|2,00
|
|Tam
|6.780
|6.842
|30,00
|
|Yarım
|3.304
|3.346
|15,00
|
|Çeyrek
|1.657
|1.675
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,37
|18,40
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|10,75
|10,77
|0,12
|
|B. Petrol
|95,46
|95,46
|-0,28
|
Seans Raporu
10:16
daha fazla
-
10:31SKBNK
Yüzde 5.35 oranında artışla 4.92 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 760, 479 adet işlem
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10:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 64, 8 artarak (% 1.77 ) 3, 734
-
10:30
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, EKGYO, YKBNK
-
10:30
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EREGL, YKBNK, KRDMD
-
10:30XU100
Endeks 3, 408 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 47 üstünde . İşlem hacmi 12, 220.00 milyon TL de