***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
06.09.2022 10:19
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(NRM) Neo Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon 01/08/2022 - 31/08/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060362
BIST
10:323.434
En Yüksek
|Değişim
|: 2,26%
|| 75,84
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.435
En Düşük
3.382
10:3218,2324
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0167
|Açılış
|: 18,2580
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2324
En Düşük
18,1962
10:3218,2138
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1205
|Açılış
|: 18,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,2140
En Düşük
18,0825
10:321.004,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,71
|Açılış
|: 1.004,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
1.001,16
BIST En Aktif Hisseler10:32
|ICBCT
|8,72
|19.918.630
|% 9,96
|
|ROYAL
|4,31
|717.395
|% 9,95
|
|VKING
|7,64
|3.316.261
|% 9,93
|
|ZRGYO
|4,12
|40.041.670
|% 9,87
|
|KRDMD
|14,07
|1.435.178.150
|% 9,24
|
|MTRKS
|38,52
|7.510.861
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|8.087.021
|% -9,95
|
|COSMO
|36,20
|263.319
|% -6,70
|
|BJKAS
|7,60
|42.769.588
|% -5,71
|
|DYOBY
|19,64
|17.748.933
|% -5,58
|
|EREGL
|33,24
|1.998.473.741
|% 7,30
|
|YKBNK
|8,20
|1.770.875.707
|% 1,11
|
|KRDMD
|14,07
|1.435.178.150
|% 9,24
|
|THYAO
|75,40
|1.026.592.427
|% 0,33
|
|AKBNK
|14,75
|984.414.022
|% 3,95
|
|EKGYO
|4,48
|981.857.827
|% 2,28
|
|YKBNK
|8,20
|1.770.875.707
|% 1,11
|
|KRDMD
|14,07
|1.435.178.150
|% 9,24
|
|AKBNK
|14,75
|984.414.022
|% 3,95
|
|ISCTR
|10,04
|627.905.651
|% 4,15
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2249
|18,2324
|% 0,09
|
|Euro
|18,2028
|18,2138
|% 0,67
|
|Sterlin
|21,0586
|21,1642
|% 0,63
|
|Frank
|18,5242
|18,6358
|% 0,01
|
|Riyal
|4,8352
|4,8595
|% 0,07
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.716
|5,79
|
|Altın Gr.
|1.005
|1.005
|3,21
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.833
|2,00
|
|Tam
|6.768
|6.828
|16,00
|
|Yarım
|3.298
|3.339
|8,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.671
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,41
|18,43
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|10,76
|10,78
|0,13
|
|B. Petrol
|95,47
|95,47
|-0,27
|
Seans Raporu
10:32
daha fazla
-
10:47KRDMD
Yüzde 9.63 oranında artışla 14.12 lira fiyatla işlem gören hissede 111, 954, 820 adet işlem
-
10:46KRDMB
Yüzde 8.41 oranında artışla 10.83 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 223, 521 adet işlem
-
10:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 89, 88 artarak (% 2.45 ) 3, 759
-
10:45
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, YKBNK, TRKCM
-
10:45XU100
Endeks 3, 427 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 05 üstünde . İşlem hacmi 17, 858.00 milyon TL de