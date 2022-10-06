***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
06.10.2022 10:32
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(NBZ) Neo Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon 01/09/2022 - 30/09/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067865
BIST
14:533.546
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 62,05
|Açılış
|: 3.520
|
|Önceki Kapanış
|: 3.484
|
3.553
En Düşük
3.508
14:5318,5858
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0414
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,6705
En Düşük
18,5492
14:5318,3849
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0221
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3400
|
18,5165
En Düşük
18,3332
14:531.024,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,10
|Açılış
|: 1.024,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.025,34
|
1.030,90
En Düşük
1.022,07
BIST En Aktif Hisseler14:51
|AKENR
|3,31
|151.073.825
|% 9,97
|
|GOZDE
|11,27
|150.908.458
|% 9,95
|
|HKTM
|53,50
|68.766.008
|% 9,63
|
|KMPUR
|65,60
|191.921.287
|% 9,33
|
|ARSAN
|6,92
|53.762.405
|% 8,98
|
|INFO
|9,65
|7.155.234
|% -9,98
|
|KIMMR
|8,88
|9.071.781
|% -9,94
|
|EKIZ
|13,42
|1.055.413
|% -9,87
|
|CMENT
|53,70
|266.390
|% -5,21
|
|ATSYH
|120,00
|5.216.985
|% -4,69
|
|SASA
|89,20
|3.865.852.310
|% 7,79
|
|THYAO
|83,85
|3.509.212.086
|% -1,12
|
|SISE
|29,04
|2.828.415.762
|% 2,40
|
|EKGYO
|4,29
|1.822.593.427
|% 1,66
|
|YKBNK
|8,08
|1.629.240.773
|% 3,46
|
|EKGYO
|4,29
|1.822.593.427
|% 1,66
|
|YKBNK
|8,08
|1.629.240.773
|% 3,46
|
|ZOREN
|4,79
|852.176.361
|% 1,05
|
|DOHOL
|5,30
|853.539.098
|% 3,72
|
|ISCTR
|8,28
|1.057.382.509
|% 1,85
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5713
|18,5857
|% -0,22
|
|Euro
|18,3696
|18,3895
|% 0,15
|
|Sterlin
|20,8382
|20,9428
|% -0,70
|
|Frank
|18,7955
|18,9087
|% -0,11
|
|Riyal
|4,9255
|4,9502
|% -0,02
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.715
|-1,99
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|-1,01
|
|Cumhuriyet
|6.834
|6.937
|25,00
|
|Tam
|6.877
|6.926
|-18,00
|
|Yarım
|3.351
|3.386
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.678
|1.692
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,58
|20,61
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,28
|12,29
|-0,05
|
|B. Petrol
|93,00
|93,00
|-0,37
|
Seans Raporu
14:51
daha fazla
-
15:06YEOTK
Yüzde 7.08 oranında artışla 31.78 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 579, 509 adet işlem
-
15:05TRCAS
Yüzde 6.11 oranında artışla 17.18 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 350, 570 adet işlem
-
15:04KERVT
Yüzde 5.08 oranında artışla 9.52 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 819, 805 adet işlem
-
15:03SELGD
Yüzde 6.54 oranında artışla 6.68 lira fiyatla işlem gören hissede 662, 200 adet işlem
-
15:02XU100
Endeks 3, 541 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 63 üstünde . İşlem hacmi 42, 869.00 milyon TL de