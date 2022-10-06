***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
06.10.2022 10:33
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(NIG) Neo Portföy KIG Serbest Fon 01/09/2022 - 30/09/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067866
BIST
16:303.561
En Yüksek
|Değişim
|: 2,19%
|| 76,48
|Açılış
|: 3.520
|
|Önceki Kapanış
|: 3.484
|
3.565
En Düşük
3.508
16:3018,5904
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0368
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,6705
En Düşük
18,5492
16:3018,3441
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0187
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3400
|
18,5165
En Düşük
18,2852
16:301.022,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -3,05
|Açılış
|: 1.022,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.025,34
|
1.030,90
En Düşük
1.022,00
BIST En Aktif Hisseler16:30
|KMPUR
|66,00
|213.456.934
|% 10,00
|
|AKENR
|3,31
|152.528.265
|% 9,97
|
|ERBOS
|153,50
|224.301.302
|% 9,96
|
|PKART
|22,08
|17.950.452
|% 9,96
|
|ELITE
|27,62
|40.649.131
|% 9,95
|
|INFO
|9,65
|7.741.278
|% -9,98
|
|KIMMR
|8,88
|9.376.339
|% -9,94
|
|EKIZ
|13,42
|1.055.413
|% -9,87
|
|CMENT
|53,70
|266.390
|% -5,21
|
|ATSYH
|120,00
|5.216.985
|% -4,69
|
|SASA
|90,30
|4.996.043.162
|% 9,12
|
|THYAO
|84,50
|4.735.271.218
|% -0,35
|
|SISE
|29,54
|4.138.841.271
|% 4,16
|
|EKGYO
|4,28
|2.154.972.024
|% 1,42
|
|YKBNK
|8,06
|1.925.932.031
|% 3,20
|
|EKGYO
|4,28
|2.154.972.024
|% 1,42
|
|ZOREN
|4,88
|1.262.721.995
|% 2,95
|
|YKBNK
|8,06
|1.925.932.031
|% 3,20
|
|DOHOL
|5,31
|1.188.253.692
|% 3,91
|
|ISCTR
|8,29
|1.246.651.408
|% 1,97
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5648
|18,5904
|% -0,20
|
|Euro
|18,3248
|18,3441
|% -0,10
|
|Sterlin
|20,7858
|20,8901
|% -0,95
|
|Frank
|18,7379
|18,8508
|% -0,41
|
|Riyal
|4,9271
|4,9518
|% 0,01
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.716
|-0,78
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|-3,05
|
|Cumhuriyet
|6.826
|6.929
|17,00
|
|Tam
|6.858
|6.910
|-34,00
|
|Yarım
|3.342
|3.378
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.689
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,61
|20,64
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,21
|12,23
|-0,12
|
|B. Petrol
|93,30
|93,30
|-0,07
|
Seans Raporu
16:30
daha fazla
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16:45YGYO
Yüzde 6.74 oranında artışla 0.95 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 490, 727 adet işlem
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16:43EGSER
Yüzde 6.13 oranında artışla 31.52 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 186, 286 adet işlem
-
16:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 72, 12 artarak (% 2.33 ) 3, 173
-
16:42
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HKTM, ARSAN, AKENR, KMPUR, ELITE, PKART, GOZDE, ERBOS
-
16:42
TRCAS, BAGFS, PKART değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında