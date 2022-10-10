***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun26.09.2022 tarih ve E-12233903-305.05-26387 sayılı yazısı ile kuruculuğunun KIG Portföy Yönetim AŞ'ye devrine izin verilen, kurucusu olduğumuz Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Neo Portföy KIG Serbest Fon'unun devir işlemine ilişkin duyuru metni ekte bulunmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069893BIST