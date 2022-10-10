***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
10.10.2022 15:18
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun
26.09.2022 tarih ve E-12233903-305.05-26387 sayılı yazısı ile kuruculuğunun KIG Portföy Yönetim AŞ'ye devrine izin verilen, kurucusu olduğumuz Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Neo Portföy KIG Serbest Fon'unun devir işlemine ilişkin duyuru metni ekte bulunmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069893
BIST
15:423.594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 25,92
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.602
En Düşük
3.566
15:4218,5838
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0322
|Açılış
|: 18,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6724
En Düşük
18,5205
15:4218,0635
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0382
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1648
En Düşük
17,9996
15:421.002,17
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -12,36
|Açılış
|: 1.002,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
1.000,25
BIST En Aktif Hisseler15:42
|CRFSA
|44,32
|85.549.948
|% 9,98
|
|COSMO
|52,10
|1.398.660
|% 9,96
|
|JANTS
|90,05
|385.901.401
|% 9,95
|
|RTALB
|8,62
|116.761.064
|% 9,95
|
|ULUUN
|31,60
|342.330.057
|% 9,95
|
|KIMMR
|7,20
|374.292
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|46.585.630
|% -9,90
|
|ROYAL
|4,62
|480.874
|% -7,60
|
|MARTI
|4,69
|132.610.182
|% -6,20
|
|ATSYH
|120,00
|1.893.271
|% -5,36
|
|THYAO
|85,90
|4.555.175.375
|% 2,02
|
|ASELS
|32,46
|1.957.186.489
|% 3,11
|
|EKGYO
|4,35
|1.951.013.896
|% 1,16
|
|SASA
|85,80
|1.879.437.021
|% -1,44
|
|SISE
|30,26
|1.766.716.988
|% 1,68
|
|EKGYO
|4,35
|1.951.013.896
|% 1,16
|
|SKBNK
|1,69
|245.766.940
|% -4,52
|
|YKBNK
|8,14
|964.569.162
|% 0,00
|
|DOHOL
|5,34
|610.662.201
|% 0,19
|
|AKFGY
|3,72
|378.025.872
|% 6,59
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5752
|18,5838
|% -0,17
|
|Euro
|18,0439
|18,0635
|% -0,21
|
|Sterlin
|20,4953
|20,5981
|% -0,40
|
|Frank
|18,5448
|18,6565
|% -0,52
|
|Riyal
|4,9260
|4,9507
|% -0,24
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.677
|1.677
|-18,09
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.002
|-12,84
|
|Cumhuriyet
|6.702
|6.803
|-81,00
|
|Tam
|6.736
|6.789
|-142,00
|
|Yarım
|3.282
|3.319
|-69,00
|
|Çeyrek
|1.644
|1.659
|-35,00
|
|Gümüş.Ons
|19,90
|19,92
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,87
|11,88
|-0,18
|
|B. Petrol
|97,46
|97,46
|-0,46
|